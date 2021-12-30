新年為客廳換新顏！Panasonic JX980 75吋極智視野點亮生活

新年是除舊佈新的時節，想讓家裡的客廳煥然一新?換台大尺吋電視不但能提升居家質感，也可以在年假時提供家人更精緻的視聽饗宴。

Panasonic全新推出的JX980 75吋智慧4K電視。 圖／Panasonic提供

大尺吋電視當道！Panasonic JX980這台大而美

電視是客廳的視覺焦點，隨著近兩年疫情帶來的生活型態改變，大眾對宅娛樂的需求及標準越來越高，換台大尺吋電視才能提供更好的視聽品質，在家就能擁有劇院級的觀影體驗。

電視尺吋越大，越能看出畫質的精細度。Panasonic今年全新推出的JX980 75吋智慧4K電視在HCX Pro AI影像晶片、真．自然6原色、IPS LED超明亮面板的技術基礎下，75吋大螢幕也能夠呈現紮實飽滿的畫面效果，色階鮮明且自然，宛如親眼所見；而且不過度亮豔，帶給觀眾更真實、舒適的視覺感受。

JX980 75吋大螢幕呈現紮實飽滿的畫面效果，宛如親眼所見。 圖／Panasonic提供

傳統電視大多採用3原色，Panasonic日本獨家「真．自然6原色」顯色技術增加3個輔色，讓可呈現的色彩範圍變大，顯現出更多細節，無論是主角臉上的光影、背景物的立體感，或畫面的陰暗部，都可以透過JX980螢幕看得一清二楚，讓觀眾更能深入主角的內心世界，沉浸在每一刻的感動中；並搭載獨家好萊塢HCX Pro AI 影像晶片，藉由人工智慧主動分析節目類型，自動調節成最佳影像模式，精確呈現製片人最理想的畫面效果，讓使用者無論是看劇情片、動作片、體育賽事……，都不會錯過精彩的每一瞬間。

追求極致觀影體驗的人都知道音效的重要性。在音質方面，JX980採用Dolby Atmos® 杜比全景聲技術，創造包覆式的劇場環繞音效，為觀影者帶來身歷其境的氛圍，並可同時連接兩副藍芽裝置，爸媽深夜追劇也不用擔心吵醒孩子，可以盡情享受放鬆愜意的好時光。

65吋已不夠看，75吋更大器！

想要把客廳打造成電影院?電視螢幕一定要夠大！過去一般家庭3米寬的客廳，認為擺上一台65吋電視已經很大，但隨著電視製作技術的進步，75吋螢幕輕薄的面板不僅不會造成壓迫感，反而顯得更大器，讓人在家中也猶如坐在戲院最佳觀影位置，享受大螢幕帶來的聲光音效震撼。

對於遊戲玩家來說，透過JX980 75吋電視玩遊戲更是有如神助，大螢幕提供更真實的臨場感、絕佳的聲光體驗，極致遊戲模式讓畫面更加流暢，高解析度不卡頓，就是要讓玩家們玩得過癮無可挑剔！

JX980 75吋大螢幕提供更真實的臨場感，極致遊戲模式讓畫面更加流暢。 圖／Panasonic提供

Netflix、Disney+各大串流平台暢快切換

Panasonic JX980還可透過「我的首頁6.0」智慧功能，把全家人平時最常使用的平台，如：Netflix、Disney+、YouTube等一次打包放在首頁，想要觀看時即可快速選取，直覺式操作好上手，每位家庭成員都可以快速找到自己想看的內容，輕鬆切換各式串流平台。

「我的首頁6.0」智慧功能可以快速選取自己想看的內容。 圖／Panasonic提供

是電視，也是家裡最美的裝飾

不看電視時，可以透過「My Scenery」設定輪播內建的桌布，讓螢幕一秒變畫框，成為客廳最美的風景；髮絲紋超窄邊框營造優雅時尚氛圍，增添居家美感，也深深吸引訪客的目光。

不看電視時，「My Scenery」輪播內建的桌布，讓電視成為家裡最美的裝飾。 圖／Panasonic提供

迎接新年新氣象，就用JX980 75吋極智視野放大生活尺度，藉由75吋大螢幕頂級觀影體驗凝聚全家人的感情，增添生活樂趣，也犒賞自己一整年的辛勞。

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