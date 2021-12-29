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BMW車牌來了！嘉義區監理所23副小型車號牌下月標售
嘉義區監理所定下個月111年1月10日下午2點半到1月12日下午2點半，為期三天，辦理車牌代碼「ＢＭＷ」新式自用小型車號牌網路競標，號碼為ＢＭＷ-1199、0753、0761、0765、0915、0935等共23副號牌。
去年3月嘉義監理所首次網路競標，代碼「BMW」共20組新式自用小型車牌，因英文代碼與德製MW世界高級名車相同，象徵車主地位財富，車牌稀有，掀起競標熱潮，3天競標結果，最貴車牌ＢＭＷ-5599，由1名ＢＭＷ車主以10萬2000元標得。
「牛辭勝歲春風剛入戶，虎躍新程虎氣更臨門」，監理所說，迎接新年到來，下月登場車牌代碼「ＢＭＷ」新式自用小型車號牌網路競標，號碼為1199、0753、0761、0765、0915、0935等23副號牌。
歷次辦理「ＢＭＷ」代碼號牌標售，深受民眾喜好，此次為因應向隅民眾期待，春節前辦理「ＢＭＷ」號牌標售，歡迎有興趣民眾踴躍參與競標。
嘉義區監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可在公告標售時段上網參與競標屬意號牌。相關號牌起標、決標時間內，民眾可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告網址：
https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce瀏覽查詢，得標者應在決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌車輛外，都可越區標選號牌。
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