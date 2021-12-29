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氣溫驟降12月OHCA案件數增3成 須注意心血管發病徵兆

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
冬季氣溫驟降心血管疾病易發作，須留意發病徵兆並即時報案，若施作CPR可有效降低死亡率。記者楊湛華／攝影
冬季氣溫驟降心血管疾病易發作，須留意發病徵兆並即時報案，若施作CPR可有效降低死亡率。記者楊湛華／攝影

12月氣溫驟降，心血管患者發病機率增加，桃園市消防發現不僅救護案件數較11月多2成，到院前心肺功能停止件數更已較11月多出3成，其中許多案例是因未及時發現送醫，錯失黃金救援時間，建議患者親友可多注意發病徵兆，即時報案並施行CPR可有效降低死亡率。

桃園市政府消防局三民救護分隊統計，11月救護案件133件，12月至今則已多達161件，其中心肺功能停止（OCHA）案件，11月15件，12月則已出勤20件；其中不少研判是心血管疾病患者因冬季溫差大，起床時身體遇冷空氣，血管突然收縮而感到頭痛、頭暈或胸悶等不適感，容易誘發心肌梗塞或腦中風

三民分隊表示，太晚覺察心血管發病症狀，往往導致延誤就醫，例如最近出勤的腦中風案件中，有超過一半患者發作時間超過3小時，送醫後將無法使用血栓溶解劑，錯失黃金救援時間；由於腦細胞一旦受損極無法復原，導致腦中風患者終身的肢體障礙或言語障礙等。

三民分隊指出，若留意發病前症狀，可增加救援時間。典型症狀如胸口出現廣泛性疼痛，並散布到肩膀、手臂、脖子、下巴、及後背，伴隨呼吸困難、冒冷汗、嘔吐以及暈眩等；非典型症狀則是牙痛、胃痛，且休息後仍無法緩解，嚴重時會失去意識、心律不整、血壓下降甚至休克。

三民分隊表示，若遇疑似發病症狀，應立即打119就醫，心肌梗塞發作時應避免過度出力及走動，坐下深呼吸，如發現旁人因胸痛倒下，打119報案後聽從線上指導檢查呼吸，如有需要119也會指導立即施作CPR。

三民分隊小隊長陳盈元說，研究指出若施作CPR患者每分鐘僅增加3至5%死亡率，沒施作則是7至10%，可見CPR之重要，有心民眾若想學習，只要揪滿3人即可向各消防分隊報名CPR及AED急救訓練。

有心民眾若想學習CPR心肺復甦術，只要揪滿3人即可向各消防分隊報名CPR及AED急救訓練。圖／三民分隊提供
有心民眾若想學習CPR心肺復甦術，只要揪滿3人即可向各消防分隊報名CPR及AED急救訓練。圖／三民分隊提供

患者 腦中風 CPR

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