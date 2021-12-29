疫情改變家庭相處 調查：親子關係緊密、衝突都增加

台灣今年面對疫情衝擊，社會環境與生活作息都面臨重大改變，信誼基金會今天公布育兒大調查，發現疫情雖讓親子關係更緊密，卻也增加了親子衝突，超過四成家有6至8歲孩子的父母也因遠距教學，擔心孩子的學習品質。

信誼基金會今年9月針對全台0至8歲孩童父母，依嬰幼兒年紀分五個年齡層做答，共有9093位父母透過網路問卷，表達面對孩子負向情緒行為的看法及態度，以及在疫情嚴峻期間，育兒面臨的情緒與壓力。

調查發現，不同年齡孩子的父母，面對孩子的情緒行為困擾不同。其中，初生兒父母困擾大多來自嬰兒生理或情感需求的哭鬧。

調查也發現，約有四成家有1至3歲孩童的父母，會因孩子用尖叫、哭鬧，甚至打人或丟東西來表達情緒而困擾，2至3歲的孩子，也可能因語言還不夠好，有些孩子情緒激動就會用這些動作或行為來表現，以引起大人的注意而達到目的。

台大心理學系所副教授雷庚玲表示，爸媽不用太擔心，多抽時間和孩子相處，多觀察孩子的行為，便能理解孩子不同階段的發展和需求。因此這些父母在意的孩子負向行為，都和孩子的發展息息相關，爸媽不用太過擔憂。

調查也指出，約有近六成家有3至8歲兒童的父母，常為了孩子「碰到挫折困難就會鬧脾氣或放棄」而苦惱，這也顯示台灣孩子從3歲開始，挫折相關的負向情緒行為便是父母最大的困擾。

台南大學幼兒教育學系副教授翟敏如表示，家長面對孩子的挫折，可先讓孩子自己說出內心的感受及問題，儘管對家長而言，可能是個容易解決的問題，但也不要輕視孩子的感受和想法。

翟敏如提醒，等孩子冷靜下來，家長再與他討論造成挫折的原因，陪著孩子一起發想解決難題的方法，或協助孩子把目標降低，當孩子達到初步目標後，再適時肯定孩子的努力和表現，讓孩子有成就感，之後再逐步提高目標，一步步挑戰和達成，培養出正向的自我概念。

這次也調查居家防疫的育兒情緒與壓力，調查發現，相較於工作和另一半的相處，父母更在意的是孩子的發展和學習。

調查指出，1歲以下的嬰兒父母，最擔憂孩子是否可以平安健康長大；1歲以上父母則憂心孩子缺乏運動與社交而影響孩子的身心與健康發展，另有超過四成家有6至8歲孩子的父母也因遠距教學，擔心孩子的學習品質。

信誼基金會指出，整體受訪者近半數都表示因疫情，親子的關係更緊密，但也有近四成的父母，認為居家防疫期間面對孩子變得更沒有耐心，衝突也相對增加。

信誼基金會董事長張杏如表示，父母所謂的孩子的情緒問題，其實和孩子發展的成長軌跡幾乎完全相符，孩子偶而有壞心情、甚至因為說不清的原因發脾氣、打人，甚至丟東西，都是人之常情。