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西拉雅繽紛藝境旅遊線發表 跟著溫士凱「遇見西拉雅」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅管理處邀請國際旅遊美食作家溫士凱歷時2年走訪，出版「遇見西拉雅」旅遊書。記者吳淑玲／攝影
西拉雅管理處邀請國際旅遊美食作家溫士凱歷時2年走訪，出版「遇見西拉雅」旅遊書。記者吳淑玲／攝影

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今天在官田遊客中心舉辦「喜歡西拉雅-繽紛藝境旅遊線」成果發表會，邀請國際旅遊美食作家溫士凱歷時2年出版「遇見西拉雅」旅遊書，今天透過線上直播發表，同時發表標杆商品輔導成果6大「在地伴手禮組」，讀者可以跟著書本的路線遊玩西拉雅景點，走訪台南最美小鎮。

西拉雅管理處處長許主龍表示，這次是讓西拉雅台20、台20乙及168線6區50幾家業者，經篩選定6家經過品牌的包裝和產品的發售，透過旅遊達人溫士凱和專業攝影師陳耀恩「遇見西拉雅」一書，實地走訪後將區域特殊的景點介紹給讀書，民眾可以跟著書本的路線來旅遊，並帶回精緻的伴手禮。

台南市觀旅局長郭貞慧說，台南有山線西拉雅國家風景區和海線雲嘉南國家風景區，這次西拉雅繽紛藝境旅遊線的發表，不只提昇旅遊品質，更將業者的產品帶入，旅行總要帶回伴手禮，這是很好的旅遊整合和行銷。

「2020西拉雅繽紛藝境旅遊線整體規劃暨產業培力計畫」範圍涵蓋台南市大內區、山上區、新化區、南化區、左鎮區、玉井區等區域，輔導6大「在地伴手禮組」，有盛發食品行的嚴選芒果乾、石子瀨社區發展協會的酪梨籽麵、走馬瀨農場的牧草麵、街役場古蹟餐坊粉鑽緞帶拌麵與黃金鳳梨金磚、水道咖啡及「文創工藝組」湛露絞胎小瓷盤，呈現出旅遊線商品的繽紛度，並進行包裝優化輔導，走馬瀨農場分享農場的牧草麵禮盒重新包裝買氣大增，曾創造1天220盒高銷售紀錄。

西拉雅管理處處長許主龍表示，西拉雅以「鄉村旅遊」為推廣主軸，持續推廣「繽紛藝境旅遊線」、「浪漫美湯路線」、「歡樂鄉野旅遊線」3條旅遊軸線，歡迎大家跟著繽紛藝境旅遊線，遇見西拉雅的美好，創造屬於自己的西拉雅時光和故事。

西拉雅管理處輔導後的走馬瀨農場牧草麵禮盒，創下一天賣出220盒。記者吳淑玲／攝影
西拉雅管理處輔導後的走馬瀨農場牧草麵禮盒，創下一天賣出220盒。記者吳淑玲／攝影
西拉雅管理處輔導的街役場古蹟餐坊粉鑽緞帶拌麵。記者吳淑玲／攝影
西拉雅管理處輔導的街役場古蹟餐坊粉鑽緞帶拌麵。記者吳淑玲／攝影
西拉雅管理處處長許主龍（左）與台南市觀旅局長郭貞慧共同行銷西拉雅輔導的「在地伴手禮組」。記者吳淑玲／攝影
西拉雅管理處處長許主龍（左）與台南市觀旅局長郭貞慧共同行銷西拉雅輔導的「在地伴手禮組」。記者吳淑玲／攝影

台南 伴手禮 國家風景區

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