快訊

直播／今境外案例+14 本土、死亡個案都+0

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東消費季突破1億元 1月5日再辦第2次抽獎

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府推「愛購台東消費季」剛滿月，消費累計金額突破1億元，縣府明年元月5日再辦第2次抽獎活動。記者尤聰光／攝影
台東縣政府推「愛購台東消費季」剛滿月，消費累計金額突破1億元，縣府明年元月5日再辦第2次抽獎活動。記者尤聰光／攝影

台東縣政府推「愛購台東消費季」剛滿月，消費累計金額突破1億元，縣府明年元月5日再辦第2次抽獎活動。隨著疫情趨緩，民眾出遊台東意願增加，元旦3天連續假期，住房率都已滿房，業者表示，持續到春節

縣府表示，自11月12日「愛購台東消費季」開跑以來，登錄消費3天就破千萬元，截至這個月28日，累計消費達1.3億元，預計明年元月5日辦理第2次抽獎，不僅月月抽有機會抽電動機車和手機，最大獎1輛油電汽車。

疫情趨緩也讓台東住宿開紅盤，從元旦假期至明年農曆春節，住房率平均逾7成，連續假期都已滿房狀況。飯店旅宿業者近來電話接不完，甚至有民宿業者還得幫忙旅客，向同業詢問有無空房。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，疫情趨緩，民眾來台東出遊意願大增，連帶讓台東觀光產業復甦，元旦3天連假目前幾乎滿房，其中以12月31號及元月1日這兩天特別滿。

另台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼表示，12月民眾訂房絡繹不絕，尤其連續假期詢問度最高，高訂房率持續到農曆春節，甚至到228連假，只要疫情持續穩定，相信國旅市場的表現，只會更好。

隨著疫情趨緩，民眾出遊台東意願增加，元旦3天連續假期，住房率都已滿房，業者表示，持續到春節。記者尤聰光／攝影
隨著疫情趨緩，民眾出遊台東意願增加，元旦3天連續假期，住房率都已滿房，業者表示，持續到春節。記者尤聰光／攝影

台東 疫情 春節

延伸閱讀

迎跨年元旦 7-ELEVEN搶連假商機 CITY飲品買21杯送22杯

元旦連續假期 台中警針對這些路口交通疏導

元旦連假迎出遊人潮 國道服務區憑發票換咖啡、乖乖

元旦連假阿里山1房難求 雪景伴日出有望？專家語帶玄機

相關新聞

為何台灣每年交通事故傷亡達50萬人？ 大家都檢討三寶 真正問題絕對是荒謬道路設計

6月底一個大熱天，高雄市議員林于凱額角上冒著汗，和「標線改造台灣路」倡議者劉冠頡，站在台88線，緊盯一路疾馳的大貨車。顧不了擦汗，林于凱忍不住又說

2022元旦起23項生活新制上路 基本工資調至2萬5250元

2022年元旦起多項新制上路，包含：基本工資調漲、勞工值日夜超時雇主要付加班費、機車汰舊換新補助、取消散落物處理時間未3...

氣溫驟降12月OHCA案件數增3成 須注意心血管發病徵兆

12月氣溫驟降，心血管患者發病機率增加，桃園市消防發現不僅救護案件數較11月多2成，到院前心肺功能停止件數更已較11月多...

回家好難…台鐵春節東部幹線列車開搶 這些時段都賣光

春節將至，台鐵今天凌晨零時開放2022春節疏運東部幹線列車搶票。台鐵說，截至今天上午9時，完成31萬4719張訂票。1月...

疫情年悶爆 中市南天宮搶先元旦假期發錢母福袋招好運

新年想領錢母添好運？台中南天宮搶先在元旦連假1月2日上午10點發1000份錢母，加碼贈1000份福氣袋，旺旺展開新的一年...

疫情改變家庭相處 調查：親子關係緊密、衝突都增加

台灣今年面對疫情衝擊，社會環境與生活作息都面臨重大改變，信誼基金會今天公布育兒大調查，發現疫情雖讓親子關係更緊密，卻也增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。