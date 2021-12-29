台東消費季突破1億元 1月5日再辦第2次抽獎

台東縣政府推「愛購台東消費季」剛滿月，消費累計金額突破1億元，縣府明年元月5日再辦第2次抽獎活動。隨著疫情趨緩，民眾出遊台東意願增加，元旦3天連續假期，住房率都已滿房，業者表示，持續到春節。

縣府表示，自11月12日「愛購台東消費季」開跑以來，登錄消費3天就破千萬元，截至這個月28日，累計消費達1.3億元，預計明年元月5日辦理第2次抽獎，不僅月月抽有機會抽電動機車和手機，最大獎1輛油電汽車。

疫情趨緩也讓台東住宿開紅盤，從元旦假期至明年農曆春節，住房率平均逾7成，連續假期都已滿房狀況。飯店旅宿業者近來電話接不完，甚至有民宿業者還得幫忙旅客，向同業詢問有無空房。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，疫情趨緩，民眾來台東出遊意願大增，連帶讓台東觀光產業復甦，元旦3天連假目前幾乎滿房，其中以12月31號及元月1日這兩天特別滿。