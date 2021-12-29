聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東消費季突破1億元 1月5日再辦第2次抽獎
台東縣政府推「愛購台東消費季」剛滿月，消費累計金額突破1億元，縣府明年元月5日再辦第2次抽獎活動。隨著疫情趨緩，民眾出遊台東意願增加，元旦3天連續假期，住房率都已滿房，業者表示，持續到春節。
縣府表示，自11月12日「愛購台東消費季」開跑以來，登錄消費3天就破千萬元，截至這個月28日，累計消費達1.3億元，預計明年元月5日辦理第2次抽獎，不僅月月抽有機會抽電動機車和手機，最大獎1輛油電汽車。
疫情趨緩也讓台東住宿開紅盤，從元旦假期至明年農曆春節，住房率平均逾7成，連續假期都已滿房狀況。飯店旅宿業者近來電話接不完，甚至有民宿業者還得幫忙旅客，向同業詢問有無空房。
台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，疫情趨緩，民眾來台東出遊意願大增，連帶讓台東觀光產業復甦，元旦3天連假目前幾乎滿房，其中以12月31號及元月1日這兩天特別滿。
另台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼表示，12月民眾訂房絡繹不絕，尤其連續假期詢問度最高，高訂房率持續到農曆春節，甚至到228連假，只要疫情持續穩定，相信國旅市場的表現，只會更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言