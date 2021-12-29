向海致敬？全台濱海河掩埋場25%高風險 垃圾恐流入海

台灣環境資訊協會今天發布「濱海、濱河掩埋場調查報告」，全台70座濱海、濱河掩埋場有43座堆置廢棄物，占比高達61%，共30座位在濱海直線1公里範圍內、其中7座緊鄰海水，以廢棄物逸散至水體的可能性判斷，25.9%為高風險、46.3%為中風險，呼籲政府加速廢棄物減量，才能真正「向海致敬」。

海洋廢棄物除了從末端清除以外，源頭減量、阻絕更重要，座落在海岸地區的掩埋場因硬體損壞或邊坡外露，導致廢棄物暴露在環境中的案例時有所聞。為了解台灣濱海、濱河掩埋場是否「正在輸出廢棄物到海洋」，環資協會費時兩年走訪全台濱海、濱河掩埋場。

根據環資協會調查，各縣市都有將廢棄物堆置在掩埋場的跡象，以垃圾、巨大廢棄物、資源回收物合併分析，共有43座場址、61%有廢棄物堆置問題。以掩埋場區位來看，30座位在濱海直線距離1公里範圍內，其中7座直接緊鄰海水，包括基隆市潮境公園、新北市淡水區簡易垃圾掩埋場、新竹市浸水衛生掩埋場、苗栗海角樂園、彰化縣芳苑鄉福興地區掩埋場、高雄市大林蒲垃圾衛生掩埋場、花蓮市掩埋場。

以「場內廢棄物散逸至周遭環境、進入水體的可能性」作為風險分級判斷標準，報告指出，70座掩埋場扣除16座資訊不足難以分級的場址，有14座屬於高風險、25座為中風險、15座為低風險。

環資協會呼籲，中央應與地方政府強化掩埋場管理、落實廢棄物多元處理及區域合作、加速廢棄物減量，才能減少濱海、河岸垃圾掩埋場的海洋廢棄物，且要源頭減量，真正向海致敬。

環保署督察總隊科長劉俊廸表示，許多濱海、濱河掩埋場已存在20多年，底下垃圾掩埋情形相對穩定，但時間一長仍需要更新優化，去年起每年投入4500萬元加強垃圾飛散等問題，也希望未來可將掩埋場底下垃圾全數移除。針對有流出海洋廢棄物風險的掩埋場將列入查核參考，要求地方改善。

針對源頭減量，環保署回收基管會副執秘魏文宜說，近年努力降低生活廢棄物，上周預告一次性飲料杯管制草案，未來禁用發泡塑膠飲料杯，並推動連鎖便利商店、速食店提供免費循環杯，疫情期間很多人使用免洗餐具，但今年九月已下達各機關及學校，辦理活動或會議不能使用免洗餐具，另外落實環保夜市政策，推動永續環境。