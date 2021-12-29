「食農教育法草案」初審通過 鼓勵各機關優先用國產

「食農教育法草案」今初審通過，送院會審議。法案中鼓勵學校含幼兒園，輔導的機關、法人團體等，優先採購國產食材，同時也給予食農教育編列法律位階編列預算，估計明年將編列10億經費。

農委會主委陳吉仲表示，盤點農委會各單位執行過去執行食農實農教育經費內，約有5億多元，未來食農教育法通過，不管從農損基金、農發基金、農再基金，要編足10億元，給所有食農教育團體做相關工作；一開始就編列10億，未來不論誰擔任農委會主委，都會繼續編列。

他說，目前農委會各單位都有基金預算進行食農教育，比如輔導處一年有4000、5000萬做食農教育推廣，水保局有農村再生計畫，另外農糧署也有推廣米食等等。

陳吉仲說，食農教育法鼓勵消費者採買國產食材，要求政府、財團法人、學校等全部採用在地食材，確保糧食要安全，而且要足夠，而且價格又合理，能夠把糧食安全的定義跟規範，具體透過法案確立，同時，部門會編列相關的經費，食農教育審議委員會已經籌備好，而且已經開了幾次，討論的方向列工作清單，進行人員培訓。