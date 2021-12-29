快訊

直播／今境外案例+14 本土、死亡個案都+0

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭公路設置專用車道 埔里警疏解元旦春節連假車潮

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
埔里分局呼籲駕駛人緊記順暢通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即可避免元旦春節假期出遊遇塞車。圖／南投埔里分局提供
埔里分局呼籲駕駛人緊記順暢通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即可避免元旦春節假期出遊遇塞車。圖／南投埔里分局提供

因應即將到來的元旦及春節連假車潮，埔里分局將於省道台 14 線埔里鎮愛蘭橋南端，針對中潭公路與台 21 線交會路段，自12 月31日10時起至111年1月1日15時止，設置往日月潭方向的專用道，以疏解瞬間增加的大量車流，同時呼籲駕駛人緊記順暢通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即可避免假期出遊遇塞車。

埔里分局表示，國旅盛行造成每逢假日台14線往埔里、日月潭方向車潮幾近爆滿，而埔里鎮愛蘭橋南端路段，因多行向路口號誌管制輪流放行，使得左轉進入埔里市區及右轉續行往日月潭方向及對向由日月潭前往國道的三方車流，經常交會往來形成瓶頸。

為疏解前往日月潭方向車流，埔里分局規畫自台14線愛蘭橋市區與日月潭分向段起，至台21線南村路口止約200公尺外側車道，先以交通錐區分專用道，並自專用道前方約1公里處，沿線架設自費製作的高180公分、寬90公分大型導引指示牌，提醒「往日月潭行駛外車道」，及疏流最重點的台14線與台21線交接號誌，路口掛設「往日月潭免停紅燈」指示牌。

此外，連假第 2 日下午西向離轄車潮，警方將繼續愛蘭交流道管制，同時疏導車流至北山交流道做法，提醒西向往國道3號的駕駛朋友，配合指示牌或員警指揮，沿台14線續行5里，改自北山交流道進入國道，即可避開進入國道 6 號愛蘭交流道匝道及北山隧道段龜速壅塞車陣。

埔里分局呼籲駕駛人緊記順暢通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即可避免元旦春節假期出遊遇塞車。圖／南投埔里分局提供
埔里分局呼籲駕駛人緊記順暢通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即可避免元旦春節假期出遊遇塞車。圖／南投埔里分局提供
埔里分局呼籲駕駛人緊記順暢通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即可避免元旦春節假期出遊遇塞車。圖／南投埔里分局提供
埔里分局呼籲駕駛人緊記順暢通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即可避免元旦春節假期出遊遇塞車。圖／南投埔里分局提供

日月潭 埔里 國道

延伸閱讀

迎跨年元旦 7-ELEVEN搶連假商機 CITY飲品買21杯送22杯

連10天免費入園！南投埔里「最美童話村落」落羽松、雪景一次賞，還能打卡侏羅紀恐龍

耶誕花遊趣！ 南投埔里花卉展 用花呈現在地特色

日月潭湖景在眼前！南投魚池旅遊　賞紅茶、品茶點、入住茶師私宅

相關新聞

為何台灣每年交通事故傷亡達50萬人？ 大家都檢討三寶 真正問題絕對是荒謬道路設計

6月底一個大熱天，高雄市議員林于凱額角上冒著汗，和「標線改造台灣路」倡議者劉冠頡，站在台88線，緊盯一路疾馳的大貨車。顧不了擦汗，林于凱忍不住又說

2022元旦起23項生活新制上路 基本工資調至2萬5250元

2022年元旦起多項新制上路，包含：基本工資調漲、勞工值日夜超時雇主要付加班費、機車汰舊換新補助、取消散落物處理時間未3...

氣溫驟降12月OHCA案件數增3成 須注意心血管發病徵兆

12月氣溫驟降，心血管患者發病機率增加，桃園市消防發現不僅救護案件數較11月多2成，到院前心肺功能停止件數更已較11月多...

回家好難…台鐵春節東部幹線列車開搶 這些時段都賣光

春節將至，台鐵今天凌晨零時開放2022春節疏運東部幹線列車搶票。台鐵說，截至今天上午9時，完成31萬4719張訂票。1月...

疫情年悶爆 中市南天宮搶先元旦假期發錢母福袋招好運

新年想領錢母添好運？台中南天宮搶先在元旦連假1月2日上午10點發1000份錢母，加碼贈1000份福氣袋，旺旺展開新的一年...

疫情改變家庭相處 調查：親子關係緊密、衝突都增加

台灣今年面對疫情衝擊，社會環境與生活作息都面臨重大改變，信誼基金會今天公布育兒大調查，發現疫情雖讓親子關係更緊密，卻也增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。