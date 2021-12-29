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日月潭公路設置專用車道 埔里警疏解元旦春節連假車潮
因應即將到來的元旦及春節連假車潮，埔里分局將於省道台 14 線埔里鎮愛蘭橋南端，針對中潭公路與台 21 線交會路段，自12 月31日10時起至111年1月1日15時止，設置往日月潭方向的專用道，以疏解瞬間增加的大量車流，同時呼籲駕駛人緊記順暢通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即可避免假期出遊遇塞車。
埔里分局表示，國旅盛行造成每逢假日台14線往埔里、日月潭方向車潮幾近爆滿，而埔里鎮愛蘭橋南端路段，因多行向路口號誌管制輪流放行，使得左轉進入埔里市區及右轉續行往日月潭方向及對向由日月潭前往國道的三方車流，經常交會往來形成瓶頸。
為疏解前往日月潭方向車流，埔里分局規畫自台14線愛蘭橋市區與日月潭分向段起，至台21線南村路口止約200公尺外側車道，先以交通錐區分專用道，並自專用道前方約1公里處，沿線架設自費製作的高180公分、寬90公分大型導引指示牌，提醒「往日月潭行駛外車道」，及疏流最重點的台14線與台21線交接號誌，路口掛設「往日月潭免停紅燈」指示牌。
此外，連假第 2 日下午西向離轄車潮，警方將繼續愛蘭交流道管制，同時疏導車流至北山交流道做法，提醒西向往國道3號的駕駛朋友，配合指示牌或員警指揮，沿台14線續行5里，改自北山交流道進入國道，即可避開進入國道 6 號愛蘭交流道匝道及北山隧道段龜速壅塞車陣。
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