冬季溼冷好發氣喘造成原因多 咳嗽超過2周要小心

冷氣團接連報到天氣濕冷，鄭先生下班頂著風雨騎車，回家後咳嗽不止，咳到深夜無法入睡，而且呼吸急促幾乎快喘不過氣，經檢查發現是氣喘發作，合併黴漿菌感染，住院治療後獲得改善；醫師也提醒預防氣喘可從強化體質、避免過敏原、用藥控制3方面著手。

20歲鄭先生原以為只是感冒風寒引起，沒想到竟是氣喘，聯新國際醫院胸腔內科醫師謝國洲指出，氣喘可說是「支氣管的過敏病症」，主要症狀有咳嗽、胸悶、呼吸伴隨咻咻的喘鳴聲、呼吸困難等，以慢性咳嗽最為常見，卻容易被誤認是感冒、空氣汙染，或胃食道逆流引起的喉嚨不適。

謝國洲表示，氣喘與氣候、體質有關，對溫度敏感，在清晨和深夜會咳得比較厲害，也常合併其他過敏，例鼻子、眼睛過敏。胃食道逆流引起的咳嗽則與飲食及生活習慣有關，如咳嗽超過2周以上，建議到醫院做氣喘檢查。

氣喘好發於冬季濕冷天氣，特別是早晚的低溫與溫差大都容易誘發，而氣喘的風險因子還包括塵蟎、黴菌、空氣汙染、揮發性有機化合物，或是對特定食物過敏，以及肥胖、遺傳等。根據國外研究，成年型氣喘以女性居多，可能與吸入廚房油煙及打掃時的揚塵有關。

謝國洲指出，氣喘症狀不難控制，平時沒症狀不表示已經痊癒，仍應積極治療，全球罹患嚴重難治的氣喘病人不到2成，超過8成以上的病人只要調整生活與環境，搭配藥物就可以控制。

預防氣喘應避免肥胖適度運動，強健抵抗力，經醫師評估後也可以中醫三伏貼、三九貼調理體質；注意居家整潔，改善潮濕環境，遠離廚房油煙、粉塵等，也可上網自行測驗線上e-ACT氣喘控制評量（https://tinyurl.com/48may2yv）。