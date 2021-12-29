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別以為皮蛇不會找上你 感染「全身像螞蟻在爬」超痛苦

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
郭綜合醫院內科部部長吳尚德。圖／郭綜合提供
郭綜合醫院內科部部長吳尚德。圖／郭綜合提供

別以為俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹不會找上你！每個人的一生中，每三個人就會有一個人有機會得到，而且年紀越大機會越高，注射疫苗可以有效預防，但是要記得，一劑有效期大約7到10年。

台南郭綜合醫院內科部部長吳尚德表示，帶狀疱疹年發生率約為千分之3到6，小於20歲的健康人年發生率約千分之1到2.5，隨著年齡增加，大於80歲的年長者發生率每年約為千分之5到20，85歲的年長者有一半可能曾罹患帶狀疱疹。

帶狀疱疹的發病與免疫功能低下有關，免疫力低下是水痘帶狀疱疹病毒再次活化的重要因素，第一次感染水痘帶狀疱疹病毒時會產生細胞免疫，抑制背根神經節內潛伏的病毒，一但免疫力降低，例如HIV（愛滋病）、使用免疫抑制劑、年紀增加，潛伏的病毒便會再度活躍，潛伏的水痘帶狀疱疹病毒(VZV)再次活化時，破壞背根神經節內神經細胞引起帶狀疱疹。

他表示，帶狀疱疹後神經痛(PHN)是帶狀疱疹最常見的併發症，PHN的原因目前不明，可能與周邊神經及感覺背根神經髓鞘脫失或軸突破壞有關，神經痛的形式多樣化，不同的患者，其疼痛感覺也不一樣，燒灼感、錐心刺痛感、紮刺感等，甚至如極度怕冷、麻木、或「螞蟻在皮膚上爬」的感覺，都是病患常見的感受。

年齡是PHN發生率增加的主要危險因子，除了年齡之外，免疫力低下的程度、帶狀疱疹的嚴重度、病灶周圍感覺神經的分佈，甚至病患的精神狀態也會影響PHN的嚴重程度。

依時間點與年齡不同，帶狀疱疹後神經痛(PHN)的盛行率差異很大，疼痛期間超過30天，40歲以下病患30% ，60歲及以上病患74%，疼痛期間超過90天，40歲以下病患6 %，60歲及以上病患12 %。

帶狀疱疹和帶狀疱疹後神經痛通常需要多面性治療方針，急性帶狀疱疹的抗病毒治療應在皮膚出疹後的72小時內進行，抗病毒療法可以減緩皮膚出疹，但無法顯著降低帶狀疱疹後神經痛的發病率，帶狀疱疹後神經痛通常不容易治療，因此預防更顯重要。

施打帶狀疱疹疫苗可有效預防與降低帶狀疱疹的發生。尤其對中老年人這些皮蛇高危險群來說，可明顯降低帶狀疱疹的發生率，50到79歲都可注射，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，一劑疫苗效果可維持至少7到10年。

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