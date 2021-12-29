元旦升旗 金寧鄉備國旗防疫口罩好禮贈送民眾

再過幾天，就是元旦！金寧鄉公所為慶祝中華民國111年元旦，將在元旦當日6時30分，於鄉公所前舉行升旗典禮暨全民健走活動，活動採自由參加， 為吸引民眾參加，鄉公所今年特別準備1200份限量版國旗防疫口罩，提供全程參加升旗典禮並完成健走的鄉親兌換，數量有限，送完為止。

金寧鄉長楊忠俊表示，今年元旦推出「國旗防疫口罩」深獲民眾好評，順應民意把經費挹注在限量禮品，所以明年元旦開發限量版限量版國旗防疫口罩，除了美觀實用，還有兼顧防疫功能，盼共同守衛金門防疫陣線！

他也提及，元旦的活動以「璀璨金寧˙虎虎生風」為活動主題，這款特別設計的口罩，由公所同仁發揮創意，用心設計，希望鄉親喜愛，口罩上面有包含國旗、大橋、金寧鄉鄉徽為設計概念，只要民眾全程參與，就可以領取。

全民健走由金寧鄉公所廣場出發，左轉頂林路朝湖南至金寧中小學前往安岐，右轉至瓊安路（在瓊安路右側領取紀念品兌換券），經右轉西堡往中堡往湖南，左轉返回公所，於終點站憑券發放紀念品。

鄉公所也將邀請當地駐軍、學校師生及鄉內各相關團體人員參與活動，激發全民精誠團結自強愛國情操，藉此推動全民體育增進身心健康，形成全民參與氛圍。