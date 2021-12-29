杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松賽報名 補給品及摸彩品超豐富

2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松預計4月23日登場，賽事路程分4組，主辦單位將從每位參賽者的報名費中提撥10%金額捐做公益，沿路共設4個補給站，美食超豐富，更有價值上萬元的住宿券及餐飲券可以摸彩帶回家，歡迎報名。

這場賽事由宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團共同主辦，縣體育會與財團法人蘭陽城鄉美學基金會共同承辦，在地人以辦喜事的心情迎接盛會，活動有全馬組42公里、半馬組21公里、10公里組與5公里組，不論是專業或喜愛休閒輕運動的跑者都可以依照自己的喜好及體能狀報名，採網路報名到明年2月18日止，前3千名報名者可獲亞典菓子工場贈送蜂蜜蛋糕一條。

縣長林姿妙感謝民間企業熱情相挺，這次由宜蘭特色店家及企業設立4個特色補給站，其中包含「活力健康補給站」由杏輝醫藥集團提供善補菁萃養生飲、「水果補給站」由壯圍鄉公所提供當地特色水果哈密瓜所製成冰沙、「小吃補給站」由龍之園餐廳提供宜蘭特色糕餅皮肉捲、「甜蜜補給站」由知名伴手禮店亞典菓子工場提供蜂蜜蛋糕。

另外，活動完賽的抽獎品也是滿滿好禮，有五星級飯店「老爺飯店」、「寒沐溫泉酒店」及「川湯春天溫泉飯店」等價值萬元的住宿及餐飲劵及蘇澳番割田甕缸雞30份烤鷄的兌換券。

這次活動邀請在地陶藝達人宜蘭縣壯圍國小校長徐博正以陶雕藝術加上蘭陽平原為意象，為優勝選手打造獨特的「陶雕」優勝獎牌，以藝術為優勝跑者喝采，而且更結合科技化即時成績查詢系統，讓參賽選手安全有保障。