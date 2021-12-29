北市跨年北捷市府站、101站不停 周邊YouBike停租

配合北市府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運自12月31日6時至111年1月1日24時，連續42小時營運，小碧潭站及新北投站則準時收班；且視車站人潮狀況，市府站與101站適時採取部分列車過站不停、跨年晚會周圍管制區域內YouBike暫停租借等措施。

台北捷運表示，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施。31日當天15時後，不開放自行車、大型寵物車搭乘，跨年晚會周圍管制區域內YouBike暫停租借；配合跨年活動，貓纜延長營運，凌晨2時發出末班車，視現場人潮情況至旅客輸運完畢為止。

北捷指出，民眾可以利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」進場；散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，儘量到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。 北捷也提醒，參與跨年的民眾可以預先加值電子票證或購買單程票、分線搭乘前往、提早出門、在會場前站下車，如國父紀念館站或信義安和站、散場時多走幾步，到鄰近車站搭車或搭接駁公車。

北捷說，「潮天團」由車站站長、副站長、站務員、司機員及維修員組成，有人潮、新潮的意思，為了跨年輸運任務，個個勤練歌藝、蒐集冷笑話，要用輕鬆幽默的方式，在市政府站、台北101/世貿站、象山站、國父紀念館站陪伴跨年排隊進站搭捷運的人潮，提醒民眾全程戴口罩、牢記「2線搭乘，3線離場」搭乘技巧。

北捷今年也首度運用Metro TIMES科技，可透過「台北捷運GO」App，查詢板南線、文湖線路線擁擠度，掌握全線壅塞區段、人潮狀況，隨時掌握列車動態，提前至較不擁擠車廂候車；進站後再使用「車廂擁擠度即時告知功能」，將人潮狀態，分為舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級，有助旅客避開人潮較多的車廂。