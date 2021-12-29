快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市跨年北捷市府站、101站不停 周邊YouBike停租

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施。31日15時後，不開放自行車、大型寵物車搭乘，跨年晚會周圍管制區域內YouBike暫停租借。圖／聯合報系資料照
鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施。31日15時後，不開放自行車、大型寵物車搭乘，跨年晚會周圍管制區域內YouBike暫停租借。圖／聯合報系資料照

配合北市府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運自12月31日6時至111年1月1日24時，連續42小時營運，小碧潭站及新北投站則準時收班；且視車站人潮狀況，市府站與101站適時採取部分列車過站不停、跨年晚會周圍管制區域內YouBike暫停租借等措施。

台北捷運表示，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施。31日當天15時後，不開放自行車、大型寵物車搭乘，跨年晚會周圍管制區域內YouBike暫停租借；配合跨年活動，貓纜延長營運，凌晨2時發出末班車，視現場人潮情況至旅客輸運完畢為止。

北捷指出，民眾可以利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」進場；散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，儘量到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。  北捷也提醒，參與跨年的民眾可以預先加值電子票證或購買單程票、分線搭乘前往、提早出門、在會場前站下車，如國父紀念館站或信義安和站、散場時多走幾步，到鄰近車站搭車或搭接駁公車。

 北捷說，「潮天團」由車站站長、副站長、站務員、司機員及維修員組成，有人潮、新潮的意思，為了跨年輸運任務，個個勤練歌藝、蒐集冷笑話，要用輕鬆幽默的方式，在市政府站、台北101/世貿站、象山站、國父紀念館站陪伴跨年排隊進站搭捷運的人潮，提醒民眾全程戴口罩、牢記「2線搭乘，3線離場」搭乘技巧。  

北捷今年也首度運用Metro TIMES科技，可透過「台北捷運GO」App，查詢板南線、文湖線路線擁擠度，掌握全線壅塞區段、人潮狀況，隨時掌握列車動態，提前至較不擁擠車廂候車；進站後再使用「車廂擁擠度即時告知功能」，將人潮狀態，分為舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級，有助旅客避開人潮較多的車廂。

跨年晚會 北捷 捷運

延伸閱讀

跨年倒數!超商信義門市拆門搶商機 10倍人力、商品備戰

防疫升級民怨爆發 蘇格蘭威爾斯民眾怒吼：我們要跨年

跨年倒數！劍湖山周邊交管 這些路段不能臨停

跨年遇塞車..警扮夫妻演出「痛的領悟」 籲出門搭捷運

相關新聞

2022元旦起23項生活新制上路 基本工資調至2萬5250元

2022年元旦起多項新制上路，包含：基本工資調漲、勞工值日夜超時雇主要付加班費、機車汰舊換新補助、取消散落物處理時間未3...

回家好難…台鐵春節東部幹線列車開搶 這些時段都賣光

春節將至，台鐵今天凌晨零時開放2022春節疏運東部幹線列車搶票。台鐵說，截至今天上午9時，完成31萬4719張訂票。1月...

疫情年悶爆 中市南天宮搶先元旦假期發錢母福袋招好運

新年想領錢母添好運？台中南天宮搶先在元旦連假1月2日上午10點發1000份錢母，加碼贈1000份福氣袋，旺旺展開新的一年...

向海致敬？全台濱海河掩埋場25%高風險 垃圾恐流入海

台灣環境資訊協會今天發布「濱海、濱河掩埋場調查報告」，全台70座濱海、濱河掩埋場有43座堆置廢棄物，占比高達61%，共3...

日月潭公路設置專用車道 埔里警疏解元旦春節連假車潮

因應即將到來的元旦及春節連假車潮，埔里分局將於省道台 14 線埔里鎮愛蘭橋南端，針對中潭公路與台 21 線交會路段，自1...

「食農教育法草案」初審通過 鼓勵各機關優先用國產

「食農教育法草案」今初審通過，送院會審議。法案中鼓勵學校含幼兒園，輔導的機關、法人團體等，優先採購國產食材，同時也給予食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。