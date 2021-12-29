麗寶跨年夜 大甲警方規劃交通疏導提供替代路線避塞車

麗寶樂園「2022跨年晚會」12月31日晚上10點到明年1月1日凌晨0點30分止，警方表示，活動採自由入場，主辦單位未提供接駁車，參加民眾自行開車或騎車前往，適逢元旦連續假期，活動期間周邊路段將湧入大量人車，造成壅塞回堵狀況，大甲警分局已預先規劃各項交通疏導措施，提供替代路線，提醒用路人應注意並配合辦理。

大甲分局表示，往麗寶樂園行駛路線部分，由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段易壅塞回堵，建議民眾如由行駛國道1號，可於國道1號臺中系統接國道4號，下國道4號神岡交流道接后神路、月眉東路一段至跨年活動會場。

行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場，離場時，也可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家，可避開車潮；活動會場停車部分，請將車停放麗寶樂園停車場，並應注意勿違規停放於周邊道路，警方將派員加強交通取締。

大甲分局在晚會場規劃設置機動派出所，由員警及志工進行犯罪預防宣導及防制扒竊，提醒參加活動民眾應注意自身財物安全，大甲分局長吳燕山提醒開車到場民眾，勿將貴重物品置於車內，減少財損風險，避免歹徒有機可趁。