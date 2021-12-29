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成本增仍重金空運 中社觀光花市鬱金香花季如期展開

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，五顏六色鬱金香綻放。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，五顏六色鬱金香綻放。記者游振昇／攝影

疫情下，海運成本增加，中社觀光花市為趕上第一批鬱金香花季的種球，先重金空運來台，今天起展開鬱金香花季，五顏六色花朵縱放，遊客說有如到荷蘭賞花般漂亮。

中社觀光花市10多年前開始的鬱金香季，吸引許多遊客賞花，近兩年因疫情影響，國外遊客完全停擺下，入園人數銳減5成，業者仍克服難關，今年一樣從國外海運進口鬱金香球根，延續鬱金香花季，花農的細心照料與管理下，讓民眾在疫情不能出國下，就能觀賞到30萬朵的五顏六色鬱金香綻放。

第一批鬱金香砸重資從荷蘭空運來台，將在元旦假期當中與遊客見面，今天起花季開跑，已有遊客搶先賞花，說有仿出國的感覺，很漂亮。

中社觀光花市鬱金香花季已搶先登場，也是全台平地率先推出鬱金香花季的花園，今年鬱金香花季準備30萬顆的鬱金香球根、品種花色超過50種，即日起到明年3月中旬在歐式花園中天天都有鬱金香盛開，白丶粉丶黃丶紅丶紫丶雙花色色系丶重瓣色系等陸續綻放。

除了鬱金香，另有百合、一串紅、鼠尾草、萬壽菊、在歐式風格花園等8公頃的花海中綻放，今天的花季開幕活動，也吸引許多攝影好愛者到場拍攝，捕捉美景。

中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，五顏六色鬱金香綻放。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，五顏六色鬱金香綻放。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，有重辦色系。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，有重辦色系。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，五顏六色鬱金香綻放。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，五顏六色鬱金香綻放。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，五顏六色鬱金香綻放。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，五顏六色鬱金香綻放。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，已有遊客到場賞花。記者游振昇／攝影
中社觀光花市鬱金香花季今天起展開，已有遊客到場賞花。記者游振昇／攝影

鬱金香 疫情 賞花

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