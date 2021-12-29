回家好難…台鐵春節東部幹線列車開搶 這些時段都賣光

春節將至，台鐵今天凌晨零時開放2022春節疏運東部幹線列車搶票。台鐵說，截至今天上午9時，完成31萬4719張訂票。1月28日上午到傍晚台北往台東方向長途自強號售罄；初五、六上午到下午台東往台北方向也賣光。台鐵說，該次訂票相較今年春節同期成長一成，推估與疫情趨緩，民眾投入國旅有關。

每當春節連假，東部鄉親就會掀起「搶票大戰」，尤其今年又有新車EMU3000型城際列車投入，豪華的騰雲座艙（商務艙）另闢搶票戰場。就有網友在PTT指出，「花東一年一度搶票大賽又來了」、「第一秒就沒票到底」、「一秒就沒票超扯」、「商務車廂秒被搶光」、「整點一按完全沒票」。不過也有網友留言「有順喔」、「EMU3000型Get」。另有花蓮鄉親指出，這次請三人幫忙一起搶票，「回家真的好困難」。

台鐵說，今天零時起，開放明年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）1月26日至2月7日網路、電話語音及超商訂票。截至今日上午9時止，總計完成16萬3348筆、31萬4719張訂票，訂票過程順利。

台鐵說，請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於12月31日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁：https://www.railway.gov.tw剩餘座位查詢功能。

台鐵說，截至上午9時，台北往台東方向，1月28日10時以後至1月29日18時以前，長途自強號座位已售完；台東往台北方向2月5日及2月6日7到16時長途自強號座位已售完。

為疏運春節連假旅客，台鐵規畫自明年1月27日（周四）至2月7日（周一）計12天，全線加開各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，從12月29日凌晨零時起，陸續開放訂票。加開列車包含1月29日至2月6日加開樹林－花蓮復興號36班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；1月28到30日及2月4日到6日加開八班東部幹線實名制自強號列車；另於連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車兩班，並提供七折優惠。

台鐵說，該次春節疏運於110年12月29日下周三凌晨零時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，12月30日下周四零時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年2月7日乘車票。另加開八班東部幹線實名制自強號列車，於12月31日零時起至乘車前三天止優先開放國民身分證字號U或V開頭、12月1日前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前兩天零時起開放一般旅客訂票。