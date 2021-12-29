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動太少恐致命！醫師授「簡易3招」養成運動好習慣

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
耕莘醫院小兒科主治醫師王健哲建議，家長可以透過「趣味性」、「陪伴」與「成就感」3項指標，協助孩子養成運動好習慣。圖／王健哲提供
耕莘醫院小兒科主治醫師王健哲建議，家長可以透過「趣味性」、「陪伴」與「成就感」3項指標，協助孩子養成運動好習慣。圖／王健哲提供

受科技及疫情影響，更多教學及通訊使用仰賴網路，讓人養成「久坐不動」習慣，然而身體活動量不足，恐導致運動缺失症（Exercise Deficit Disorder），世界衛生組織（WHO）更將身體活動量不足列為死亡危險因子之一。耕莘醫院小兒科主治醫師王健哲建議，應從小開始培養運動習慣，透過「趣味性」、「陪伴」與「成就感」增加對體能活動喜好，避免未來延伸出健康隱憂甚至疾病。

王健哲指出，根據美國運動委員會研究統計，約只有3到4成的青少年有達到一般所建議的運動量。更多青少年運動量明顯不足，因多媒體通訊發達，包括視訊教學、打電玩等，孩子更常久坐不動，研究指出有32%青少年過重、18%青少年肥胖等問題，且比例持續上升，未來恐導致心血管、新陳代謝、骨關節等疾病纏身。

WHO也曾將身體活動量不足列為導致死亡的重要危險因子，危險不亞於高血壓、高血糖、抽菸等。王健哲表示，活動量不足容易引發運動缺失症（Exercise Deficit Disorder），是指人長期不進行身體運動或缺乏運動，導致身體出現免疫力下降、肌肉無力、 肥胖、頸肩疾病、心血管疾病等症狀。

王健哲指出，運動除了改善生理條件、預防疾病，亦能舒緩情緒、釋放壓力、建立人際關係等等。長時間研究觀察，6歲開始接受較多體能活動，體能等級上限（Max level）來得更高，整個運動進步過程，從幼兒時期跑、跳等基本活動，到兒童時期球類、舞蹈、跳繩等中強度運動，青少年時期運動競賽等高強度運動，延伸到成年後保持終身運動習慣。

如何養成運動習慣？王健哲表示，運動習慣養成需仰賴自身的興趣與努力，以及家人的關懷與陪伴，學校教師對體育課程的重視與否，除了學校體育課外，家裡、室外能執行的高強度體能活動更重要，包括幼兒園開始玩捉迷藏、公園追逐、滑梯上下等，也都可以算體能活動。

王健哲建議，亦可以透過3項指標養成運動習慣，包括「趣味性」、「陪伴」與「成就感」。他舉例，每天跑10圈操場以及跳30分鐘喜愛的明星舞蹈，孩子如何選擇？以及喜歡自己運動，還是有人陪伴？當完成某些項目時，得到朋友或其他人認同，使自己更加自信？

王健哲說，每個人對趣味感受不同，須自行探索及嘗試，陪伴運動者可以是家長、同學或朋友等。成就感來源，小時候或許需要讚美、鼓勵，長大後需要成果發表、競賽名次等，過程中無論家長或孩子要有良好溝通，表達自我看法及回饋，才能讓運動習慣長期維持，避免運動傷害與心理壓力，無論哪類型體能活動，目標都要融入日常生活，讓孩子快樂健康成長。

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