淡水漁人碼頭跨年煙火 警方將實施交管

新北市跨年煙火31日晚間8時22分將在淡水河口施放，漁人碼頭觀海廣場從下午開始啟動一系列藝文表演節目和暖心市集，警方規劃在周邊道路實施交通管制、加強執法及違規停車取締與拖吊，提醒民眾配合現場人員引導。

淡水警分局建議參加活動民眾善用大眾運輸工具，可搭捷運淡水線到紅樹林站轉乘輕軌，或到淡水站轉搭「紅26」公車，也可從淡水站徒步前往，沿線金色水岸河濱公園、相距約1.8公里的海關碼頭和觀海長堤賞鳥區都可觀賞煙火，或步行約3.6公里到漁人碼頭也不算太遠。

自行開車民眾請行駛淡金路、濱海路前往漁人碼頭，避開中正東路及中正路易壅塞路段。漁人碼頭活動會場停車空間有限，滿場時將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路供作臨時停車。