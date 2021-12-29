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淡水漁人碼頭跨年煙火 警方將實施交管

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
跨年煙火會場周邊將實施交通管制，警方提醒民眾配合引導通行。圖／淡水警分局提供
跨年煙火會場周邊將實施交通管制，警方提醒民眾配合引導通行。圖／淡水警分局提供

新北市跨年煙火31日晚間8時22分將在淡水河口施放，漁人碼頭觀海廣場從下午開始啟動一系列藝文表演節目和暖心市集，警方規劃在周邊道路實施交通管制、加強執法及違規停車取締與拖吊，提醒民眾配合現場人員引導。

淡水警分局建議參加活動民眾善用大眾運輸工具，可搭捷運淡水線到紅樹林站轉乘輕軌，或到淡水站轉搭「紅26」公車，也可從淡水站徒步前往，沿線金色水岸河濱公園、相距約1.8公里的海關碼頭和觀海長堤賞鳥區都可觀賞煙火，或步行約3.6公里到漁人碼頭也不算太遠。

自行開車民眾請行駛淡金路、濱海路前往漁人碼頭，避開中正東路及中正路易壅塞路段。漁人碼頭活動會場停車空間有限，滿場時將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路供作臨時停車。

活動結束時，車輛請由第2出口出場並一律行駛觀海路-淡海路-中正路-濱海路-淡金路離開。請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意禮讓行人，員警將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。

跨年煙火會場周邊將實施交通管制，警方提醒民眾配合引導通行。圖／淡水警分局提供
跨年煙火會場周邊將實施交通管制，警方提醒民眾配合引導通行。圖／淡水警分局提供
跨年煙火會場周邊將實施交通管制，警方提醒民眾配合引導通行。圖／淡水警分局提供
跨年煙火會場周邊將實施交通管制，警方提醒民眾配合引導通行。圖／淡水警分局提供

漁人碼頭 淡水河

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