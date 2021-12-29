一年3000人死於口腔癌 為何多年檳榔轉作成效有限？

嚼食檳榔增加罹患口腔癌風險，多年來，農委會輔導檳榔轉作油茶或其他作物，去年訂農藥殘留標準，提高食用健康風險，研擬參照菸害防制法，訂「檳榔防制管理條例」納管，但農民興趣缺缺，主要是因為種檳榔省工、有通路，轉作其他作物缺工，且還要思考銷售管道，因此多年來轉作成效很有限。

根據衛福部國健署癌症登記及衛福部死因資料統計，每年超過8000人罹患口腔癌、3000人死於口腔癌，其中9成是男性，發病時多為中壯年；檳榔含有檳榔素和檳榔鹼，會透過嚼食摩擦接觸，及汁液刺激口腔黏膜，而產生癌變。

根據農委會108年農業統計年報，我國檳榔種植面積約4.1萬公頃，年產量10.3萬公噸，產值超過100億元，而進口檳榔主要來源為泰國。

農委會主委陳吉仲說，檳榔如果只有農委會輔導檳榔轉作，只要市場有需求，還是會從國外進口進來。

2013年大統油品事件，引起國人對食用油安全重視，當時農委會訂出四年計畫，鼓勵山撥地檳榔園轉作油茶樹，政府每公頃連續補助3年，當是規劃4年內要讓國內的油茶樹種植達4800公頃。

當時，農糧署目標推廣轉作的地區，是低海拔山坡地、淺山的檳榔園，會優先推廣農民試種，讓油茶樹和檳榔間作，等油茶樹苗逐漸長高後，再陸續把檳榔樹砍掉。

農委會林試所及茶改場過去曾經做過評估，油茶樹原本是造林樹種，根系深，因此適合山坡地種植，而且油茶樹生成油茶籽後榨油，做成苦茶油，脂肪酸和橄欖油相近，但燃點比橄欖油高，因此過去曾被選為檳榔樹轉作的重要樹種。

檳榔被稱「綠金作物」，農委會農糧署民國103至106年獎勵檳榔樹廢園，不僅有廢園補助，若轉作其他作物，還有種苗田間管理費用，但農民轉作有限，主要是農民把檳榔園租給檳榔收購盤商，無須管理採收，就有收益，比其他作物好，轉作其他作物，農業現場正面臨缺工、缺市場通路，因此轉作意願較低。