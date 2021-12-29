聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情年悶爆 中市南天宮搶先元旦假期發錢母福袋招好運
新年想領錢母添好運？台中南天宮搶先在元旦連假1月2日上午10點發1000份錢母，加碼贈1000份福氣袋，旺旺展開新的一年。
台中南天宮主委吳光雄表示，今年被疫情悶壞了，南天宮新年元旦假期發錢母，希望新年新氣象。
1月2日早上10點在台中南天宮舉行「關公分享愛，讓您福氣旺旺來」公益活動！首發10元錢母，加碼發1000份「福氣袋」有平安米、平安麵、麥片等實用物資，開放民眾領取，每戶一袋，送完為止。
台中南天宮整年做公益，今年挹注市府為中小學教室裝冷氣、捐輸弱勢家庭、推動品德教育、成立奬學金等。近日啟動「安燈」「安斗」「補財庫」「求發財金」等服務。
吳光雄預告，除1月2日活動外，農曆春節期間系列活動登場，包括除夕晚上發送50元錢母、大年初一早上10點發放「帝錢」限量2000個，送完為止；另有傳統素粽「解結頭」「鑽轎腳」求好運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言