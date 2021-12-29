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疫情年悶爆 中市南天宮搶先元旦假期發錢母福袋招好運

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市南天宮元月二日發錢母，往年都大排長龍。圖/南天宮提供
台中市南天宮元月二日發錢母，往年都大排長龍。圖/南天宮提供

新年想領錢母添好運？台中南天宮搶先在元旦連假1月2日上午10點發1000份錢母，加碼贈1000份福氣袋，旺旺展開新的一年。

台中南天宮主委吳光雄表示，今年被疫情悶壞了，南天宮新年元旦假期發錢母，希望新年新氣象。

1月2日早上10點在台中南天宮舉行「關公分享愛，讓您福氣旺旺來」公益活動！首發10元錢母，加碼發1000份「福氣袋」有平安米、平安麵、麥片等實用物資，開放民眾領取，每戶一袋，送完為止。

台中南天宮整年做公益，今年挹注市府為中小學教室裝冷氣、捐輸弱勢家庭、推動品德教育、成立奬學金等。近日啟動「安燈」「安斗」「補財庫」「求發財金」等服務。

吳光雄預告，除1月2日活動外，農曆春節期間系列活動登場，包括除夕晚上發送50元錢母、大年初一早上10點發放「帝錢」限量2000個，送完為止；另有傳統素粽「解結頭」「鑽轎腳」求好運。

台中市南天宮元月二日發福袋，信眾超愛平安米。圖/南天宮提供
台中市南天宮元月二日發福袋，信眾超愛平安米。圖/南天宮提供

元旦連假 發財金

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