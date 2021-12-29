影／玉山群峰山頭白雪搭配雲海景觀迷人 吸引攝影玩家

受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，玉山北峰27日清晨開始降雪，寒天降溫濕氣多，白雪未消融，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，昨天冒低溫騎機車上山，在玉山登山口塔塔加，拍攝雪景，玉山群峰一片銀白世界，又有雲海出大景，冬日雪景雲海景觀迷人。

蘇家弘說，昨天清晨5點騎機車，從嘉義市經阿里山公路到塔塔加遊客中心，接台21線到139.8K好望角，拍攝玉山群峰雪景，雪景比今年1月13日雪少很多，當時雪厚度逾20公分，這次玉山群峰山頭只有薄薄一層雪，地面雪雖不厚，但搭配雲海景觀，非常美麗。

蘇家弘說，今年元月、2月，寒流濕度夠天氣，玉山群峰降雪，一片銀白世界，明年元月、2月有機會再出現雪景，今年元月13日上山，除玉山主峰銀白世界，阿里山公路105K至109.5K路旁全部結霜，在塔塔加遠眺玉山主峰雪景，還可看到登山客。

玉山國家公園說，27日主峰線步道有路面結冰、霧淞，風口處以上可能有嚴重結冰、積雪或濕滑情形，且風速強勁較具危險性，呼籲上山山友注意保暖，留意天氣變化及步道上積雪，做好自身風險評估，千萬不要貿然前行，確保自身安全。