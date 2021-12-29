2022元旦起23項生活新制上路 基本工資調至2萬5250元

2022年元旦起多項新制上路，包含：基本工資調漲、勞工值日夜超時雇主要付加班費、機車汰舊換新補助、取消散落物處理時間未30分鐘免收取費用等。還有哪些重點新制需要注意？以下替您整理。

一、基本工資月薪調升至2萬5250元、時薪168元

自 2022年1月1日起，每月基本工資由新台幣2萬4000元調整至2萬5250 元，預估約有 194.28萬名勞工受惠；每小時基本工資由160元調整至168元，預估約有 51.11 萬名勞工受惠。

二、勞保老年請領年齡調高1歲 滿63歲才能領

因應我國高齡化及少子化趨勢，勞工保險條例於2009年實施年金制度已明定，老年年金請領年齡採逐步提高機制，每2年提高1歲，直至115年上限65歲為止。2022年起，請領年齡由現行的62歲提高為63歲。

若勞保年資合計滿15年，但未達法定請領年齡，可提前請領「勞保減給老年年金給付」，以5年為限，每提前1年按給付金額減給4％，最多提前5年、減給20％；也可展延向後請領「展延老年年金」，每延後1年按給付金額增給4％，最多增給20％。

三、勞工職災保險費率調降至0.2%

勞工職災保險費率採經驗費率制，依「勞工保險條例」第13條規定，每3年精算調整職業災害保險費率。2022年元月起，行業別災害費率的平均費率由現行0.14%修正為0.13%，上、下班災害費率則維持0.07%，合計修正後職業災害保險費率平均為0.2%。

四、勞工值日夜超時 雇主要付加班費

2022年起，廢止「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」， 雇主如安排勞工從事值日(夜)工作，回歸勞基法計算工時，一律認屬工作時間，若值日夜超過8小時正常工時，之後的工時就要計入延長工時時數，並給付加班費。

五、老舊機車淘汰 每輛補助2千元

環保署補助淘汰96年6月30日前出廠的老舊機車，每輛2000元，辦法將於111年發布，預計1月底實施，但採追溯補助期間自111年1月1日起，補助至112年底止。

六、資收個體戶提高補助 每月最高5千元

環保署針對各地方環保局列冊資收個體戶，以優於市場回收單價補助，如廢紙容器提高補助單價為每公斤18元，並提供到府收運以體恤行動不便的個體戶，每人每月補助上限5000元。另提供一年期微型保費，每人約500元。

七、廢車回收變簡單 上網「一鍵」完成

環保署與交通部、財政部合作推動「廢車回收一站通」，民眾在家就可一鍵完成辦理「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「獎勵金申請」等五項申辦業務。

八、一定規模餐飲業 應裝油煙防治設施

一定規模以上新設餐飲業者，應裝設油煙防制設施，並妥善操作保養維護；新北市與台北市餐飲業受管制條件更嚴格，保障民眾及從業人員健康。

九、環境用藥「陶斯松」 加註安全警語

111年1月1日起出廠、製造、輸入的一般環境用藥陶斯松產品，應加註警語「本產品避免使用於居家、室內環境」；特殊環境用藥加註警語「本產品僅適用於室外環境」，提醒消費者安全使用環境用藥。

十、補助教育實習獎助金

教育實習學生，每人每月5千元獎助金，至多請領6個月，最高可領3萬元，以協助師資生完成半年教育實習。

十一、退撫基金費率調整

教育人員退撫基金提撥費率自民國111年1月1日起調整為14％

十二、偏遠地區學校廚工加碼補助

學校屬偏遠地區學校，並設有廚房，學生數70人以下者補助一位廚工，以月薪僱用者，每人每一年最高補助從31萬2,000元提高到35萬元。

十三、幼兒園及職場教保服務中心教保服務人員及其他各類人員薪資調漲及職務加給4%

比照行政院調整軍公教人員薪資及職務加給，調高公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員薪資及職務加給4%，約有1萬名員工受惠。

十四、 取消散落物處理時間未30分鐘免收取費用

高公局今年已完成修訂「國道散落物處理收費要點」，取消散落物處理時間未達30分鐘免收取費用規定，即便未達半小時也會收取3000元，處理時間則是以每30分鐘為一個級距，每一級距增加3000元；若影響雙向車道，處理費直接增一倍。

十五、 高雄港離岸風電作業船收費方式

為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求，台灣港務公司表示，「高雄港離岸風電作業船收費方式」明年元旦起正式實施。

十六、續推機車駕訓補助

為提升騎乘機車安全，交通部公路總局自2019年起推動「機車考照，先上3天駕訓」補助，今年擴大辦理將金額從1000元提高到1300元，共補助1萬人，補助到本月30日止。交通部說，由於參與駕訓後車禍發生率降低兩成，明年將再擴大補助到2萬人，並維持補助1300元，從元旦開始補助。

十七、稻作四選三措施

具有雙期作基期年資格的農地，前3個期作的耕作項目中，至少需有1次，申報辦理轉（契）作、自行復耕水稻以外作物，或生產環境維護措施等非種稻措施紀錄，當期才可繳交公糧、領大專業農種稻補貼或投保加強型水稻收入保險。

十八、開辦水稻收入保險

政策型水稻收入保險，分為基本型及加強型2種。基本型保險為全面納保項目，保費由農委會全額補助，當區域產量減少超過20%，農民即可獲得理賠每公頃1萬8千元；加強型保險採自願方式投保，保費由中央政府補助50%，地方政府得視財政狀況加碼補助若干比例，農民僅須負擔10%保費，保單即成立；可獲得起碼保額60%的保障。當區域產量一期作減產超過5%、二期作減產超過10%即可獲得理賠，減產越嚴重，理賠越多。

十九、全國荔枝椿象區域整合防治計畫停止辦理荔枝椿象卵片收購

荔枝椿象整體野外族群數量龐大，經評估如擴大持續釋放天敵平腹小蜂防治，可建立穩定天敵族群，對於長期整體區域害蟲密度之降低效益較佳，因此取消111年收購荔枝椿象卵片措施。

二十、農藥購買實名制正式上路

農藥實名制，新增登記農藥購買人身分證字號或居留證號等規定，輔導期至110年12月31日止，111年1月1日起落實執行。

為減少活兔因製造疫苗而犧牲，將停止國內使用兔化豬瘟疫苗，而以兔化豬瘟組織培養疫苗或豬瘟E2基因改造次單位疫苗，作為國內防疫政策所需使用疫苗。

二十二、刺網漁業漁具標示措施

漁船出港作業，因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因，無法攜回刺網漁業漁具時，漁業人應以口頭或書面方式向相關單位完成通報 ，若無法攜回刺網漁業漁具，而未通報者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

二十三、雞蛋逐顆噴印

111年1月1日起，指定農產品經營者供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售的洗選鮮蛋，為應登錄溯源資訊的農產品。