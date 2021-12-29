吃檳榔危害健康 陳吉仲：建議比照菸害防制訂專法

檳榔危害人體健康，農委會主委陳吉仲建議檳榔與荖葉比照菸害防制法訂定專法，整體規畫、輔導檳榔產業。

立法院經濟委會今審查食農教育法。昨監察院長陳菊巡察行政院會議，監委趙永清會中關注檳榔危害防制議題，認為「檳榔子」為第一級致癌物，國內檳榔種植面積僅次於稻米，但農委會認為檳榔非屬農產品、食藥署認為檳榔不是食品，非屬食品安全衛生管理法範疇。

陳吉仲表示，之前在行政院政委林萬億就有往這個方向準備。檳榔如果只有農委會輔導檳榔轉作，只要市場有需求，還是會從國外進口進來，真正要解決檳榔、老葉問題，行政院有相關準備工作，朝類似設立檳榔專法執行，位等同菸害防制的方式。

他說，檳榔以前農委會的政策是屬於三不管，但去年針對檳榔、荖葉種植生產的用藥安全管理優先的公告，開始積極管理，但是檳榔，每一年消費人口大概一百萬，那所產生的口腔癌的數值成長明顯，所以希望有整體規畫，把產業輔導措施做好。

陳吉仲說，現在統計數字裡，發現在某些地區吃檳榔年齡比較低的，像十幾歲的小朋友、青年使用檳榔，所以昨天監察院提出報告，裡面是也希望透過跨部會、衛福部、教育部可以極力宣導，因為使用檳榔，有很高機率會得到口腔癌。口腔癌死亡人數這幾年都在成長，所以，變成跨部會要極力宣導食用檳榔對人體健康的影響，農委會會配合行政院辦理。