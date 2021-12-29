竹縣2022跨年晚會 交管措施看這邊

新竹縣政府「幸福竹縣，感謝有你」2022公益慈善跨年晚會，將在12月31日下午5點半登場，新竹縣警局今日指出，配合活動交管期間，部分路段除了救護消防、公務車及持有通行證等特定車輛外，其餘車輛只出不進，另外警局也提供大眾運輸及停車資訊，供民眾參考。

新竹縣警局指出，竹北市縣政六路（光明六路至光明九路）路段，12月30日下午2時起封閉管制至明年1月1日下午5時止。

縣政二路以西、縣政九路以東、光明六路以北、光明五街以南、文田橋文平路口以南所圍區域，12月31日下午2時起機動管制，下午4時20分起封閉管制至明年1月1日凌晨2時止。光明六路（縣政九路至縣政二路）路段，12月31日下午7時起封閉管制至明年1月1日凌晨2時止。

新竹縣警局提醒管制區域內的居民及持有通行證貴賓，於活動交通管制期間，出入管制區域，應隨身攜帶通行證，以利交管人員辨識。

另外，縣府規畫從周五下午5時起到明年元旦凌晨0時45分為止，免費提供巡迴接駁車接駁。接駁車的行駛路線從高鐵站經竹北喜來登大飯店、新竹縣體育場，終點為縣政府。由高鐵站搭乘至活動會場只要15分鐘，返程也可搭乘。

計程車搭乘區則規畫三個搭乘點，分別為縣政九路（家樂福前卸貨停車格）、縣政九路（金石堂前）及東元醫院計程車區。

新竹縣警局表示，自行開車者可將車輛停放在高鐵新竹站的停車場、新竹縣的高鐵停9、停6停車場、勝利停4停車場、勝利8路停車場及體育場後，再搭乘接駁車或停放東元醫院停車場及縣華停車場後步行至會場。

警方也表示，勝利8路停車場安排有大型車停放的位置外，於縣政9路、光明9路，以及縣政8街的局部路段，都有分別開放人行道、紅線區以及汽車位給機車騎士停放。