元旦連假阿里山1房難求 雪景伴日出有望？專家語帶玄機

每年元旦民眾上阿里山守候新年第一道曙光，今年疫情趨緩，業者表示， 31日晚上，阿里山住宿全客滿；全台高山陸續飄雪，遊客有望目睹靄靄白雪伴日出美景？阿里山氣象站出面解釋，未來1周降雪機率近乎0。

嘉義縣府明年元旦上午5時30分，將於森林園區內住山平台舉辦日出印象音樂會，由國際聲樂家男中音丁一憲、女高音蔣啟真，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團50人團陪民眾迎接新年，限2500名觀眾進場。

嘉義縣旅館同業公會理事長、業者陳昆茂說，今年12月31日晚間，阿里山地區住宿近乎滿房，明年元旦連假3天，遊客多選擇元旦當天看完日出後便下山，但少數遊客仍會遊覽其他景點，1日晚間住宿率仍有近8成。

陳昆茂分析，今年跨年遊客較去年成長近5成，除了和疫情趨緩有關外，更重要是，中央大手筆發放國旅券，催生遊客出遊意願，但因國旅券採隨機抽籤，目前他轄下旅館僅約1成民眾使用國旅券。

近日冷氣團報到，玉山、合歡山接連飄雪，民眾期待海拔高度2216公尺的阿里山是否也能賞雪景，阿里山氣象站主任朱瑞鼎說，依氣象局公布本周天氣預測，阿里山地區無論溼氣或溫度均未達降雪標準，民眾想賞雪可能得再等等。

儘管近日阿里山區空氣中透漏些許濕潤，但朱瑞鼎表示，除非未來氣溫下探零下，「天時地利人和均到位」，才有些許可能性，他回憶上次阿里山降雪已是2016年霸王級寒流來襲時，明年元旦想看雪景伴日出，屆時恐怕得看老天爺臉色。