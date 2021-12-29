快訊

明年23項生活新制上路！ 基本工資調至2萬5250元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假阿里山1房難求 雪景伴日出有望？專家語帶玄機

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
2022年第1道曙光有望伴雪現身？阿里山氣象站說，機率趨近於0。圖／嘉義縣政府提供
2022年第1道曙光有望伴雪現身？阿里山氣象站說，機率趨近於0。圖／嘉義縣政府提供

每年元旦民眾上阿里山守候新年第一道曙光，今年疫情趨緩，業者表示， 31日晚上，阿里山住宿全客滿；全台高山陸續飄雪，遊客有望目睹靄靄白雪伴日出美景？阿里山氣象站出面解釋，未來1周降雪機率近乎0。

嘉義縣府明年元旦上午5時30分，將於森林園區內住山平台舉辦日出印象音樂會，由國際聲樂家男中音丁一憲、女高音蔣啟真，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團50人團陪民眾迎接新年，限2500名觀眾進場。

嘉義縣旅館同業公會理事長、業者陳昆茂說，今年12月31日晚間，阿里山地區住宿近乎滿房，明年元旦連假3天，遊客多選擇元旦當天看完日出後便下山，但少數遊客仍會遊覽其他景點，1日晚間住宿率仍有近8成。

陳昆茂分析，今年跨年遊客較去年成長近5成，除了和疫情趨緩有關外，更重要是，中央大手筆發放國旅券，催生遊客出遊意願，但因國旅券採隨機抽籤，目前他轄下旅館僅約1成民眾使用國旅券。

近日冷氣團報到，玉山、合歡山接連飄雪，民眾期待海拔高度2216公尺的阿里山是否也能賞雪景，阿里山氣象站主任朱瑞鼎說，依氣象局公布本周天氣預測，阿里山地區無論溼氣或溫度均未達降雪標準，民眾想賞雪可能得再等等。

儘管近日阿里山區空氣中透漏些許濕潤，但朱瑞鼎表示，除非未來氣溫下探零下，「天時地利人和均到位」，才有些許可能性，他回憶上次阿里山降雪已是2016年霸王級寒流來襲時，明年元旦想看雪景伴日出，屆時恐怕得看老天爺臉色。

阿里山 元旦連假

延伸閱讀

阿里山森林遊樂區賞日出? 嘉警局：機車不可入園

阿里山元旦迎曙光易生交通事故 警籲勿疲勞駕駛

元旦連假 阿里山遊樂區因應人潮提供免費接駁

元旦連假人車多 高市府籲多搭公共運輸

相關新聞

2022元旦起23項生活新制上路 基本工資調至2萬5250元

2022年元旦起多項新制上路，包含：基本工資調漲、勞工值日夜超時雇主要付加班費、機車汰舊換新補助、取消散落物處理時間未3...

糗！台鐵EMU3000型首航搭乘率逾九成 卻傳出廁所故障

今天是EMU3000型城際列車首航的大日子，正式營運的第一班車為408次，上午6時56分從樹林站出發，沿途停靠板橋、台北...

今東北季風增強、明冷空氣報到 跨年夜天氣曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今凌晨4時30分的紅外線色調強化雲圖顯示，北部海...

台鐵查好了 EMU900型上路7個月684件「缺失」、僅4故障

有「最美區間車」美譽的台鐵ＥＭＵ900型電聯車，今年4月正式上路營運。未料，前時代力量立委黃國昌昨爆料，日前車廂如瀑布般...

疫情年悶爆 中市南天宮搶先元旦假期發錢母福袋招好運

新年想領錢母添好運？台中南天宮搶先在元旦連假1月2日上午10點發1000份錢母，加碼贈1000份福氣袋，旺旺展開新的一年...

一年3000人死於口腔癌 為何多年檳榔轉作成效有限？

嚼食檳榔增加罹患口腔癌風險，多年來，農委會輔導檳榔轉作油茶或其他作物，去年訂農藥殘留標準，提高食用健康風險，研擬參照菸害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。