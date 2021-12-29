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元旦大湖採草莓最夯 警方公布交通攻略

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
元旦假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產，警方估計將湧入大批遊客，公布交通攻略供參考。記者范榮達／攝影
元旦假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產，警方估計將湧入大批遊客，公布交通攻略供參考。記者范榮達／攝影

元旦連續假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產期，警方估計台3線沿線草莓園1天將湧入上萬車次遊客，今天公布交通全攻略，建議台72線不是唯一路徑，可以走替代道路，盡量避開採草莓熱門時段上午11點到下午6點，減少塞車影響遊興。

大湖警察分局統計去年元旦假期，大湖草莓季及泰安溫泉季平均一天有2萬多次、1萬餘車次進入大湖、泰安，今年元旦假期正值草莓一期花盛產期，勢必湧入人車，分析可能塞車的時段下午3點到5點，路段是大湖酒莊前、台3線與苗62線口，建議多使用替代道路。

大湖分局指出，採草莓遊客主要是從國道1號苗栗交流道連接台72線、台3線進出大湖，建議替代道路，北部民眾可走國道1號頭份交流道沿台3線，經由三灣往獅潭方向，或由國道1號苗栗交流道走台6線進出；南部民眾可由國道1號三義交流道，沿縣道140線、130線進出。

此外，台3線在重要路口均派遣員警加強疏導，以主幹道不塞，次支線緩進為原則，運用號誌連鎖功能，機動調整台3線沿線路口北上號誌延長綠燈開放時間，運用警力在台3線機動巡邏，嚴禁違規停車，下午3點以後，機動管制新外環道苗62之2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛由苗62線進出。

警方說，大湖市區大湖二橋改建管制交通，台3線北上進入市區車輛，由下街（銅鑼農機行旁巷道）右轉，進入中原路後管制僅可右轉往市區行駛；市區要南下往卓蘭方向，車行至中原路、大湖酒莊前左轉，路口都將加派警力或協勤民力疏導。

大湖分局製作交通疏導LINE官方帳號「湖光戰警」，可連結公路總局路段即時監視影像，供民眾了解重要路段即時路況，民眾可於臉書大湖分局粉絲專頁掃描OR-code加入好友，也可多利用警政APP及路況即時影像APP查詢路況。

元旦假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產，警方估計將湧入大批遊客，公布交通攻略供參考。記者范榮達／攝影
元旦假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產，警方估計將湧入大批遊客，公布交通攻略供參考。記者范榮達／攝影
元旦假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產，警方估計將湧入大批遊客，公布交通攻略供參考。記者范榮達／攝影
元旦假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產，警方估計將湧入大批遊客，公布交通攻略供參考。記者范榮達／攝影
元旦假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產，警方估計將湧入大批遊客，規畫相關疏導措施。圖／苗栗縣警察局提供
元旦假期正值苗栗縣大湖草莓第一期花盛產，警方估計將湧入大批遊客，規畫相關疏導措施。圖／苗栗縣警察局提供

國道 替代道路

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