新車大小缺失不斷 王國材：希望台鐵用最嚴謹態度驗收

台鐵今年起陸續有新車上路，不過卻狀況不斷，先是有「最美區間車」美譽的台鐵EMU900型電聯車上路7個月有684件缺失，今又傳出首航的EMU3000型城際列車廁所故障。對此，交通部長王國材說，希望台鐵用最嚴謹態度驗收。

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王國材會前接受媒體聯訪時表示，針對EMU900型有684件缺失，認為鐵路列車驗收，要投入營運一段時間才會進行。EMU900型有13列，通通還沒有驗收，希望台鐵用最嚴謹態度驗收。

王國材說，684件缺失，有包含系統性、內裝跟工藝，都有小缺失，但大大小小缺失每項都要改善才能驗收，已經要求台鐵最嚴肅、嚴謹態度面對。

至於今天首航就傳出廁所故障的EMU3000型城際列車，王國材說，列車交付投入營運前有測試，投入營運才辦理驗收，大大小小狀況，一定在驗收前確認完，才能通過，會要求台鐵辦理。