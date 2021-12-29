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糗！台鐵EMU3000型首航搭乘率逾九成 卻傳出廁所故障

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糗！台鐵EMU3000型首航搭乘率逾九成 卻傳出廁所故障

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
408次從樹林站發車。圖／鐵道迷提供
408次從樹林站發車。圖／鐵道迷提供

今天是EMU3000型城際列車首航的大日子，正式營運的第一班車為408次，上午6時56分從樹林站出發，沿途停靠板橋、台北、松山、花蓮、台東等站。台鐵局說，該班次今天利用率逾九成，以平日來算很多，大多都是鐵道迷搭乘。不過網路上也傳出廁所故障，對此台鐵正在釐清。

新車首航傳出廁所故障，網友還戲稱「很台鐵」。圖／取自台鐵家族
新車首航傳出廁所故障，網友還戲稱「很台鐵」。圖／取自台鐵家族
台鐵局說，EMU3000型城際列車於12月29日起正式投入營運，首班列車408次座位已全數售完，以「靜謐移動 Silent Flow」為設計精神的EMU3000型特別推出「騰雲座艙」，提供給旅客全新的服務體驗。

台鐵局說，今天由運務處長陳裕謀代表台鐵局於樹林首發站，特別致贈精美小禮物給騰雲座艙首名搶訂搭乘旅客，希望帶給旅客耳目一新的感受。他同時也慰勉一大早就到位值勤的首發司機員、列車長及車服員，期勉提供最佳的服務。

陳裕謀受訪時表示，今天首航第一班列車408次從樹林開，有代表致贈紀念品跟瓶裝裝水給乘務人員。客座利用率九成多，以平日來說蠻好的，大批是鐵道迷去嘗鮮。至於其他五班搭乘率還要統計。不過騰雲座艙（商務艙）已經可以說是滿到元旦連假。

他還說，從訂票系統後來發現六車騰雲座艙（商務艙）1、3號是首位訂票搭乘旅客，有送瓶裝水跟3000型海報。

不具名鐵道迷說，新車加速快、外觀與內裝都走簡約風格，椅子的造型也很特別，是自己見過第一款椅子是垂直的，行駛時相當平穩，少有晃動，很推薦大家搭乘。

至於臉書「台鐵家族」上傳出首航列車出現廁所故障，該鐵道迷說，應該不是故障，是還沒調整到正式營運的模式。對此，台鐵局表示正查證中。

台鐵稍早回覆，經查第七車友善廁所，CPU電腦控制單元顯示器，顯示故障訊息，車長可能暫時性封起來，台東後有技術人員處理，確切狀況還在釐清。不過台鐵說，新車來講多少都有缺失，會把缺失改好來。

台鐵12月29日起調整六次列車以EMU3000型編組開行，包含408、426、438、411、421、441次，每列車共有12節車廂、538席座位，其中第六節車廂騰雲座艙，共30席座位

今天是EMU3000型城際列車首航的大日子，正式營運的第一班車為408次。圖／台鐵提供
今天是EMU3000型城際列車首航的大日子，正式營運的第一班車為408次。圖／台鐵提供
今天首航第一班列車408次從樹林開，運務處長陳裕謀代表致贈紀念品跟瓶裝裝水給乘務人員。圖／台鐵提供
今天首航第一班列車408次從樹林開，運務處長陳裕謀代表致贈紀念品跟瓶裝裝水給乘務人員。圖／台鐵提供
408次從樹林站發車。圖／鐵道迷提供
408次從樹林站發車。圖／鐵道迷提供
今天由運務處長陳裕謀代表台鐵局於樹林首發站，特別致贈精美小禮物給騰雲座艙首名搶訂搭乘旅客。圖／台鐵提供
今天由運務處長陳裕謀代表台鐵局於樹林首發站，特別致贈精美小禮物給騰雲座艙首名搶訂搭乘旅客。圖／台鐵提供

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