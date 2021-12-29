今東北季風增強、明冷空氣報到 跨年夜天氣曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今凌晨4時30分的紅外線色調強化雲圖顯示，北部海面有較多雲層，東側海面有零散的低雲；雷達回波合成圖顯示，北部海面及東側海面有零星回波。今晨僅北海岸有零星飄雨。截至4時47分，本島平地最低氣溫為雲林(虎尾鎮)的11.9度；其他各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)的13.0度，南部(台南新化區)13.0度，東部(花蓮壽豐鄉)12.6度，台北市(文山區)13.1度。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日東北季風漸增強，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴時多雲。各地區氣溫：北部15至23度，中部12至25度，南部13至26度，東部13至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(30日)至周六(元旦)晨另一波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，白天北台偏涼、中南部舒適、各地早晚冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，跨年(31日)夜至元旦晨，氣溫偏低(各地區的平地最低氣溫大約在13至15度，局部地區因「強輻射冷卻」，降得更低)，戶外活動、應注意保暖；東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。元旦上午起冷空氣減弱、有短暫空檔，氣溫回升；西晴、東偶飄局部雨。

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，下周日(2日)另一小股東北季風南下，大台北及東半部轉有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台氣溫略降、天氣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。下周一、二(3、4日)偏東風轉東南風，天氣回暖，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。