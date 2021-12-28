長腫瘤遲不開刀「憂臥床夫沒人顧」 長照資源助喘息

63歲的秀禎10年來獨力照顧臥床的先生，去年底被檢查出腫瘤，擔心先生無人照顧而猶豫就醫，申請使用長照2.0服務後，終於能好好住院治療。透過高雄市家庭照顧者關懷協會承辦的家庭照顧者支持服務中心的社工引導，秀禎嘗試使用喘息服務、參與紓壓活動、支持團體，她發現：「大家都是照顧者，一起吐苦水，原來我不是最苦的那一個，讓我更珍惜當下」。

鼓勵民眾善用長照資源，衛福部委託家庭照顧者關懷總會舉辦「第5屆聰明照顧月計畫圖文徵求活動」，符合長照資格的照顧家庭，至少使用一項長照資源，如居家服務、日間照顧服務、交通接送等，皆可報名參賽。作品以「照顧計畫適切性(30%)」、「資源利用創新性(40%)」、「運用資源後的改變程度(30%)」等項目進行評選，並透過分享促進經驗交流。

獲得第一名為56歲的宜蘭新住民華里，原本家人希望她離職照顧失能的先生，她仍珍惜工作機會，透過維揚診所承辦的家照據點護理師支持，善用長照資源，兼顧照顧與工作。評審團給獎原因是「長期處於照顧逆境，不向命運低頭，始終懷抱希望，抓住改變的機會」，同時評審團認為，因新住民的資訊來源及支持系統相對不足，「新住民家庭照顧者議題」值得被大眾關注。

長期照顧先生的秀禎獲得第二名，接受家照服務中心協助後，過去她與先生以前經營的刻印店，現改成工作室服務老客戶，現在也加入「友善照顧商家」行列，服務客人的同時也推廣長照服務。評審團給獎原因為「打開心房、勇於嘗試，受助者成為助人者，不讓照顧擊垮」。

37歲的瑋臻獲得第三名，原本在台北生活，2年前母親驟逝，不得不返回花蓮照顧失智父親，但不熟悉失智照顧，且父親病情加重，充滿負能量及憤怒感確無處可說，直到碰到門諾基金會的家照據點社工，才感覺「有人耐心聽我說，彷彿得到救贖」，他決定讓父親到失智據點接受服務，在社工鼓勵下報名且完成照服員訓練，即將投入照服員服務。評審團給獎原因是「從1對1的家庭照顧者，變成1對多的專業助人者，把照顧經驗與痛苦，變成自我成長的養分」。

今年共64件作品參賽，經評審團評定擇優前3名及5名佳作接受表揚，64位參賽者平均年齡55.6歲，65歲以下佔七成七；女性占71.9%，男性占28.1%；平均照顧7.7年，照顧年數最高達35年，最少為0.5年，除了往年較多的老老照顧者，今年年輕照顧者、男性照顧者、原住民、新住民照顧者報名者都有增加趨勢，顯示家庭照顧者的多元性。

衛福部自107年1月即推出「長照2.0」給付及支付新制，民眾撥打1966長照專線，經縣市照顧管理中心派員到家評估，可提供「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」等四大類補助。而聘僱外籍看護工家庭也能申請部分項目。此次得獎作品將公布於家總「長照四包錢」網站分享聰明照顧經驗。