機場安檢智慧化 交通部曝新科技導入期程
為維護飛航安全，交通部說，除透過辦理跨部會國家航空保安會議，亦參考國際標竿機場作法，桃園機場第一航廈自明年起將逐步建置具安檢自動分流暨托盤回收系統智慧型安檢線；第三航廈2024年起則將設置具自動爆裂物偵測功能電腦斷層掃描儀、人體掃描儀及遠端安檢監控中心等先進安檢設施，為我國航空保安開創嶄新局面。
交通部航政司說，桃機一、二航廈除了金屬探測門外，還布設了人體掃描儀，除了透過儀器判別狀況，還可以減少員工跟旅客接觸。疫情間已做測試，目前第一航廈有三台，第二航廈兩台，預計第三航廈會投入10億在做安檢，未來三航廈會有八台人體掃描儀。
航政司說，昨天辦理國家航空保安會議，並由國家航空保安會召集人、交通部長王國材親自主持，除檢視過去一年我國航空保安執行成果，並聚焦國家民用航空保安重點工作、我國機場航空保安重點工作、推動過程中所遭遇的問題以及如何因應各種可能發生的保安威脅與狀況等，共同探討航空保安精進作為。
王國材表示，飛航安全是民航產業的首要課題，在新冠肺炎影響之下，如何兼顧防疫與落實機場安檢已成為各國航空保安面臨之重要工作，除了透過航空業者與政府各單位攜手合作，未來航空保安應結合公衛概念，提升航空保安適應能力，並採用智慧化、零接觸、兼顧防疫健康需求之機場設備，在健康安全的環境下持續落實航空保安工作。
國家航空保安會執行秘書、民航局林國顯局長則表示，我國近年已與美國、加拿大、紐西蘭等國建立一站式保安制度；今年更依據國際民航組織最新貨物保安政策實施出口貨物全面安檢，目前每月安檢貨物總件數超過158萬件。另為因應新冠肺炎疫情，亦要求機場安檢執勤人員落實穿戴防疫裝備，並強化安檢線清潔消毒作業，以提供旅客及執勤人員安全無虞之通關環境。
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