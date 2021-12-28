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缺牙「遇缺不補」 恐提高失智及吸入性肺炎風險

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
日本名古屋大學醫學研究所調查證實，放任缺牙而不處理，將提高阿茲海默症風險。示意圖／ingimage
日本名古屋大學醫學研究所調查證實，放任缺牙而不處理，將提高阿茲海默症風險。示意圖／ingimage

除了影響外觀，看起來顯老之外，長期缺牙還可能提高失智、吸入性肺炎風險，一項最新網路調查發現，國人缺牙率高於世界標準，約有兩成五受訪者「缺牙未補」，牙科醫師陳福樂提醒，民眾應重視牙齒健康，千萬不可「遇缺不補」，少了咀嚼力，就會形成健康阻力。

敦南上境牙科診所醫師陳福樂表示，缺牙會直接影響咀嚼能力，當咀嚼能力下降，就會影響血液輸送至腦部，腦部循環變差，容易造成腦部退化。

日本名古屋大學醫學研究所調查證實，放任缺牙而不處理，將提高阿茲海默症風險，約高出平均統計值三倍。陽明大學牙醫學院2019年研究顯示，常咀嚼固態食物，可刺激大腦，有助於預防失智。

此外，許多缺牙長輩養成「吃軟、不吃硬」飲食習慣，在無法均衡攝取各種食物的情況下，以致營養不良。部分長者因咀嚼功能不佳，吞嚥困難，吃東西時，食物容易掉入氣管，輕者嗆到，嚴重則會引發吸入性肺炎。

盡管缺牙嚴重影響健康，但許多民眾不以為意，衛福部2017年調查顯示，12歲以上國人平均每人缺4.1顆牙，其中65歲以上平均缺13.4顆牙，且超過三成並未理會，「遇缺不補」。

陳福樂公布「國人牙齒概況與衛教認知調查」，結果發現，至少兩成五受訪者「缺牙」，而導致缺牙主因為「蛀牙」及「牙周病」。另超過五成民眾不知缺牙將提高失智、吸入性肺炎風險。

「缺牙已經成為國人口腔健康中的最大危機。」陳福樂提醒，只要缺牙，即使是一顆，都應積極面對，透過植牙或傳統補牙方法，將空缺補起來，如果放任不管，缺牙附近的牙齒承受巨大壓力，容易搖晃、歪斜，提高崩壞風險。

牙科醫師陳福樂提醒，如果缺牙者遇缺不補，恐增加失智、吸入性肺炎風險。圖／陳福樂提供
牙科醫師陳福樂提醒，如果缺牙者遇缺不補，恐增加失智、吸入性肺炎風險。圖／陳福樂提供
牙科醫師陳福樂提醒，如果缺牙者遇缺不補，恐增加失智、吸入性肺炎風險。圖／陳福樂提供
牙科醫師陳福樂提醒，如果缺牙者遇缺不補，恐增加失智、吸入性肺炎風險。圖／陳福樂提供
調查發現，兩成五民眾有缺牙問題，牙科醫師提醒，如果遇缺不補，恐增加失智、吸入性肺炎風險。圖／牙科醫師陳福樂提供
調查發現，兩成五民眾有缺牙問題，牙科醫師提醒，如果遇缺不補，恐增加失智、吸入性肺炎風險。圖／牙科醫師陳福樂提供

牙齒 失智 肺炎

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