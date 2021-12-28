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健保推糖尿病及初期腎病整合照護 22.8萬人受惠

中央社 / 台北28日電

衛福部健保署今天宣布，自明年初起將推出「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，糖尿病及初期慢性腎臟病共病患者免於奔波，一站式得到整合照護，預期22.8萬人受惠。

台灣糖尿病病人數逐年增加，據統計，109年因糖尿病就醫人數高達242萬人，糖尿病是造成洗腎的重要原因之一，病人血糖控制不佳可能導致腎臟功能衰退，嚴重者甚至會因腎臟功能喪失而須長期洗腎。透過強化疾病追蹤照護，可避免病人病情惡化。

考量糖尿病及初期慢性腎臟病具多項共同風險因子，照護族群多有重疊或具因果關係，據統計，國內共有22.8萬多名共病患者，奔波跑院所，卻做重複檢查，健保署12月9日全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，討論通過新增「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」。

健保署醫務管理組科長陳依婕接受媒體訪問時表示，健保署90年、100年陸續開辦糖尿病及初期慢性腎病論質計酬，截至目前，國內承辦糖尿病專案共有1300家院所、初期腎臟病專案1100家院所承辦。

陳依婕說，推出「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」後，針對糖尿病與初期慢性腎臟病共病病人新增共同管理支付項目及獎勵措施，管理照護費由原單一方案200點調升為400點，品質獎勵金由原單一方案400點至1000點不等調升為1000點。

陳依婕表示，現行同時開辦糖尿病及初期慢性腎病論質計酬專案醫療院所共840家，轉型成整合照護相對容易，此方案專科醫師沒有硬性規定科別，可透過教育訓練加入新方案，期望透過提高獎勵誘因鼓勵院所組成跨疾病照護團隊，使共病病人可於同次就醫獲得糖尿病及初期慢性腎臟病的醫療服務。

此外，這次方案新增HbA1c、LDL及UACR檢驗檢查結果「進步率」獎勵指標，當病人的檢驗值較前一年進步達一定比率，仍有機會獲得獎勵。以109年申報資料推估，共管措施的推動預期將有22.8萬共病病人受惠，推估增加支出約1.17億點。

健保署表示，新制將於明年2月公告，醫療院所申報可以回溯到明年元旦。署長李伯璋表示，新方案可讓糖尿病及初期慢性腎臟病共病病人同時接受最適切專科團隊照護，避免病情惡化，因病情早期控制和介入，降低可能可避免的醫療費用支出，達到醫療院所、病人及健保三贏的目標。

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