新年吉祥禮它最發！新東陽「虎禮發財」 國寶工藝大方出手

新東陽持續創新，除了帶來新店型、嘗試各種跨界，日前還與2021最強華語劇《華燈初上》聯名推出古早味炭烤豬肉乾，屢創佳績。時近年節，今年主打創意新禮有兩款，一是寓意吉祥的「虎禮發財」，二為裝載各種食尚年貨的「豐禮籃」。

「虎禮發財」瓷器禮盒送禮收藏都適宜。 圖／新東陽提供

2022的新東陽有更多新點子，其中，「虎禮發財」瓷器禮盒，延續前兩年鼠年與牛年的熱度，結合生肖年「虎」、取台語諧音「乎你發財」為名。設計上則以百獸之王雷霆萬鈞之姿，象徵「霸氣直前，好運當錢」，雙目鑲有施華洛世奇水鑽，具財運當頭之意，「招財黃」結合虎型藝術錢幣貼花，意指財源滾滾。

這項作品為新東陽與擁有達人技術、曾和國立故宮博物院南部院區(故宮南院)禮品委託設計生產的瓷林公司合作，將傳統十二生肖文化結合精緻瓷器工藝、詮釋新東陽的生活美學。

禮盒內裝「香草嫩雞肉乾」，新東陽嚴選雞肉乾肉源，經除脂、剃膜等繁複工序，保留肉質細嫩少脂的部位，再搭配獨家私房醬料長時間醃漬，以炭火控溫烘烤6小時，肉質鮮甜不膩、Q彈有勁，每片肉乾都經繁雜手工精製，一如國寶工藝「虎禮發財」。

另一款年度好禮「新東陽豐禮籃」，乘載了各有寓意的食尚年貨，像是象徵「滿堂富貴」的XO烏金黑豬肉乾、「富貴長久」的長纖黑豬肉鬆、「諸事平安」松露黑豬肉乾、「闔家幸福」核家杏福、「吉祥如意」純雞肉鬆，以及「大吉大利」的貴妃金桔，一籃收入新東陽6款美好風味。

「新東陽豐禮籃」乘載各有寓意的食尚年貨，既復古又創新。 圖／新東陽 提供

其中的「松露黑豬肉乾」，古代羅馬人認爲松露是至高無上、天神宙斯最愛的食品，松露散發著無可言喻的奇妙香氣，也始終具有神秘與傳奇色彩，新東陽此次在黑豬肉乾添此珍貴食材，可趁著年節與親友共品這讓人神魂顛倒的魅力。

「XO烏金黑豬肉乾」也是味蕾的新體驗，醬香濃郁誘人，選用細嫩少筋的豬後腿肉，剔皮、去筋膜後取其整塊瘦腿肉，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬，高溫烘烤入味更持久， XO醬也讓豬肉乾變得更加鮮美、細膩，吃完後唇齒留香，回味無窮。

音意都吉祥的「核家杏福」，則是椰棗上夾核桃與杏仁，是最適合春節闔家團聚的吉祥味。

此外，新東陽數十款年節禮盒也同步開賣，其中「聚寶荷」跟「滿堂富貴」，充滿吉祥味；另有開運五行、八寶桂圓如意、台式與江浙等年糕禮盒選擇，新年送禮也行公益，新東陽也有公益禮盒幫您捐肉鬆，以及支持小農的安心食材「台灣香菇禮盒」等多樣選擇。

內容豐富多樣的「聚寶荷」，也是送禮佳選。 圖／新東陽 提供

新東陽過年專區，精選禮盒