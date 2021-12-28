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元旦連假 阿里山遊樂區因應人潮提供免費接駁

中央社 / 嘉義縣28日電

元旦連假阿里山國家森林遊樂區預估湧入大批人潮，相關單位將實施交通管制，在阿里山公路台18線89-95K區間畫設臨時停車格提供遊客停車，並有免費中巴接駁入園。

嘉義林管處副處長李定忠接受中央社記者訪問表示，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情降級，阿里山國家森林遊樂區11月已取消入園人數管制，往年元旦到遊樂區內看日出的人潮都超過1萬人，因此與相關單位採取因應措施。

李定忠說，阿里山遊樂區內車位有限，元旦3天連假12月31日至明年1月2日，第五區養護工程處阿里山工務段在台18線89-95K區間畫設臨時停車格，嘉義林管處在這區間設有10個接駁點，提供免費中型巴士接駁遊客入園，嘉義縣警察局則派員現場維護交通。

李定忠指出，巴士接駁時間是12月31日上午8時至下午6時，明年1月1日清晨3時至下午6時，1月2日上午8時至下午6時，有6輛中型巴士輪流進行接駁。

李定忠強調，2022年阿里山日出印象音樂會明年1月1日清晨5時30分將在阿里山遊樂區祝山觀日平台舉行，限2500名觀眾進場，但遊樂區內可觀出日的地點不少，遊客也可到對高岳跟小笠原山看日出。

阿里山 元旦連假 巴士

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