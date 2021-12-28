秋冬乾癬脫屑狂撒雪花　靠健保治兩年「強迫下車」復發

冬天季節導致乾癬再度復發，病友蔡先生從小發病後，從頭皮開始掉屑狂發癢，且隨年紀增長，病灶蔓延至全身紅腫脫皮，衣物血跡斑斑，只剩下手掌及腳掌完好，過程中求學、就業困難，就連人際關係也備受排擠。

蔡先生說，當時任職廚師一職，用手甩鍋的關節處就破裂，雙腳走路也像企鵝一般一拐一拐，爬樓梯到家中五樓門口就宛如酷刑，甚至連眼角破皮，一眨眼都會痛到不行，甚至不諱言「患者罹病後幾乎都要身心抑鬱，快得憂鬱症。」

台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚科主任蔡呈芳提醒，全台有十萬名乾癬患者，且好發於20至40歲青壯年，往往有多處共病如虹彩炎、乾癬性關節炎、糖尿病、高血壓、心血管疾病、代謝症候群等。

蔡呈芳建議，透過飲食及運動、戒酒及戒菸，擦保濕劑如乳膏液、軟膏等，降低身心壓力，有助於減輕乾癬嚴重程度，避免惡性循環。

台北長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，乾癬治療方式分為外用藥膏如類固醇、外用維生素A酸，還有照光治療、口服藥物、生物製劑療法等，尤其生物製劑療效頗佳，適用於中度及重度患者。

病友蔡先生，過去嘗試過多種治療方式，包含外用藥膏讓他身體出現異味，照光效果不彰，直到透過生物製劑療法才有顯著改善，但無奈健保過去僅能給付2年，加上藥費昂貴，一經中斷後，很難自行負擔。

「看著自己的身體從健康，再慢慢變差，必須再證明自己會復發，那樣過程真的很痛心。」蔡先生指出，很多病友遇到乾癬，常常覺得這病折磨自己很想死。