遭黃國昌怒罵後認了 台鐵最美區間車營運後故障逾600件

有「最美區間車」美譽的台鐵EMU900型電聯車，今年4月正式上路營運。不過前時代力量立委黃國昌今在臉書爆料，日前車廂如瀑布般漏水只是冰山一角，實際上上路7個月故障了684次。台鐵上午先否認，遭黃怒批「說謊」，稍早台鐵坦承「搞錯了」，確實營運後故障逾600次，其中三件延誤超過10分鐘。

黃國昌下午在臉書上怒批，台鐵說謊成性 行車安全都敢騙，針對今早的發文，看到台鐵的回應，深深嘆了口氣。直指高層，從普悠瑪事故後，說謊欺騙的惡習，迄今未改。

黃國昌說，台鐵聲稱這都是「試車期間」台鐵試車人員及第三方專業認證及驗證單位所列車輛製造瑕疵，「並非故障」。耗費昂貴的新車，營運時東壞西壞，台鐵說這是「瑕庇」、不是「故障」。不願正視問題，大玩文字遊戲，真的是把人當笨蛋。

黃國昌出示文件上，直指「故障發生在營運中」，質疑白紙黑字，台鐵還要胡扯什麼？他說，像是9月20日，EMU902 1262車次，ATP無法開啟；10月22日，EMU903 1134車次空壓機故障；12月11日，EMU904 1231車次，8車韌機系統嚴重故障。

黃說，「故障」兩個大字，台鐵高層看不懂嗎？他認為台鐵這種死不認錯的惡習不改，竟然連行車安全都敢拿來騙！253億的稅金，買了這種「故障頻頻的新車」，對得起納稅人嗎？行政院、交通部要繼續縱容台鐵嗎？

台鐵機務處副處長鄭國璽稍早出面接受媒體聯訪時表示，當下以為黃國昌要指教的是試車期間發生的問題，實際上試車期間故障逾1700件，「剛開始覺得中途改善進度都是600多件，有些搞混」。

鄭國璽說，EMU900型試車期間有很多小瑕疵，試車就是在找瑕疵跟缺失，發現1771件缺失，改善1757件，超過九成，只有14件持續改善中。

鄭國璽說，後來理解黃講的是營運後，營運後面還是會有小瑕疵，都是製造工藝上的瑕疵，保固就是在找瑕疵，5月到11月之間，保固改善673件。

鄭國璽說，嚴重影響事故部分，台鐵定義成A、B類，分別延誤10分鐘以及10分鐘以下對行車沒影響。A類有三件，就是黃貼出來的內容，當下也都排除完畢，B類則像是燈泡不會亮、螺絲鬆了、冷氣不冷，都有列缺失馬上改善。

鄭舉例，9月20日ATP故障，核心系統沒問題，是顯示螢幕有黑頻，當下就有換掉螢幕，是螢幕上瑕疵；9月23日空壓機，是電子卡有問題，都做更換；12月11日第八車韌機有問題，也把電子卡更換完畢。

鄭國璽說，試車發現大瑕疵，但行進中本來就會有一定比例的故障。80天試車要成功60天，先前沒顯示，營運後持續追蹤，IV&V也要查核，看三年可靠度如何，交車後還是會繼續追任何瑕疵，也會有改善跟求償動作，內部也在統計有哪些瑕疵。