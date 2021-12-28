快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你吃的食物排多少碳？農糧署擬建置農產品碳排計算模式

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
「永續飲食推廣協會」將成立，其中重要工作，就是推動「永續食材指南」。記者彭宣雅／攝影
「永續飲食推廣協會」將成立，其中重要工作，就是推動「永續食材指南」。記者彭宣雅／攝影

因應2050年淨零碳排，未來，台灣的農產品，將可望計算碳排放量。農委會農糧署將規劃向行政院爭取土壤碳匯四年中程科技計畫，其中一項內容，即訂出公式、計算食物的碳排放量，透過精算，降低食物里程，達到減碳

由農糧署支持的「永續飲食推廣協會」將成立，其中重要工作，就是推動「永續食材指南」，鼓勵消費者選擇符合「友善耕作、本土生產、減碳蔬食、少添加物，以及資源循環」五大面向食物，實踐永續飲食；協助業者行銷與通路，並且配合活動。

農委會農業資材組長黃俊欽表示，根據農作物生產的碳排，若國內有數據的，就會先採用國內數據，若現在還沒有測量到的，就會以國際的排放監測做，未來希望能建置一個碳排放的計算模式。

他舉例，比如農民生產口一項農產品，使用農機幾小時，引擎馬力多少，生產過程中用多少肥料，運輸有多少里程，採用甚麼樣的卡車運輸，後續會建置計算模式，來計算農業、農產品生產的碳排放量，農民可自我計算，從中減碳；有好幾個農會已經開始朝這方向規劃，比如霧峰香米，就計算碳足跡。

黃俊欽表示，目前已經有碳足跡驗證，後續農產品有需求也能做碳足跡驗證，農糧署會建構各種作物生產的碳排放係數，讓農業生產可估算農產品的碳排放量，可達到減碳的效果，希望整個農業生產不僅達到近零排放，甚至能達到負碳效果，加速達淨零碳排，因應未來碳費、碳權計價產生，可跟工業碳排比較大的部門，未來能有碳權交易模式，彰顯農業價值。

碳排放 減碳 農糧署

延伸閱讀

用不到的傢俱 IKEA跟你買回去

減碳共識高 永續及綠色股票債券基金夯

不只生吃還能曬乾、磨粉農產品打樣協助加工

中油三研發尖兵 秀減碳成果

相關新聞

遭黃國昌怒罵後認了 台鐵最美區間車營運後故障逾600件

有「最美區間車」美譽的台鐵EMU900型電聯車，今年4月正式上路營運。不過前時代力量立委黃國昌今在臉書爆料，日前車廂如瀑...

SUKIYA、海底撈進口陸製碗盤出包 400多個全退運

從中國大陸進口的美耐皿塑膠碗碗盤竟溶出三聚氰胺，連知名牛丼餐廳SUKIYA的總公司台灣善商股份有限公司進口的碗也遭殃，全...

秋冬乾癬脫屑狂撒雪花 靠健保治兩年「強迫下車」復發

冬天季節導致乾癬再度復發，病友蔡先生從小發病後，從頭皮開始掉屑狂發癢，且隨年紀增長，病灶蔓延至全身紅腫脫皮，衣物血跡斑斑...

你吃的食物排多少碳？農糧署擬建置農產品碳排計算模式

因應2050年淨零碳排，未來，台灣的農產品，將可望計算碳排放量。農委會農糧署將規劃向行政院爭取土壤碳匯四年中程科技計畫，...

曹佑寧搭正裝、油頭現身CHARLES & KEITH高雄店 網「這就是是戀愛的感覺嗎？」

從棒球員變成演員的曹佑寧演藝之路可說越來越順遂，近期還受到時尚品牌CHARLES & KEITH邀請，前往高雄大店。而且...

【夕陽經濟／下】落日魔幻時刻 「限定版追夕行程」比看曙光更夯

跨年除了迎接新年第一道曙光，送走今年最後一道夕陽也是相當熱門的行程，觀光學者指出，夕陽、曙光天天有，但結合節日的操作，就成為旅遊的賣點，所以不僅在台灣，在國外的跨年送夕陽行程也很熱門。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。