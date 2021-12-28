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你吃的食物排多少碳？農糧署擬建置農產品碳排計算模式
因應2050年淨零碳排，未來，台灣的農產品，將可望計算碳排放量。農委會農糧署將規劃向行政院爭取土壤碳匯四年中程科技計畫，其中一項內容，即訂出公式、計算食物的碳排放量，透過精算，降低食物里程，達到減碳。
由農糧署支持的「永續飲食推廣協會」將成立，其中重要工作，就是推動「永續食材指南」，鼓勵消費者選擇符合「友善耕作、本土生產、減碳蔬食、少添加物，以及資源循環」五大面向食物，實踐永續飲食；協助業者行銷與通路，並且配合活動。
農委會農業資材組長黃俊欽表示，根據農作物生產的碳排，若國內有數據的，就會先採用國內數據，若現在還沒有測量到的，就會以國際的排放監測做，未來希望能建置一個碳排放的計算模式。
他舉例，比如農民生產口一項農產品，使用農機幾小時，引擎馬力多少，生產過程中用多少肥料，運輸有多少里程，採用甚麼樣的卡車運輸，後續會建置計算模式，來計算農業、農產品生產的碳排放量，農民可自我計算，從中減碳；有好幾個農會已經開始朝這方向規劃，比如霧峰香米，就計算碳足跡。
黃俊欽表示，目前已經有碳足跡驗證，後續農產品有需求也能做碳足跡驗證，農糧署會建構各種作物生產的碳排放係數，讓農業生產可估算農產品的碳排放量，可達到減碳的效果，希望整個農業生產不僅達到近零排放，甚至能達到負碳效果，加速達淨零碳排，因應未來碳費、碳權計價產生，可跟工業碳排比較大的部門，未來能有碳權交易模式，彰顯農業價值。
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