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感謝醫師看診細心 阿嬤存老人年金捐贈居家訪視車

中央社 / 花蓮縣28日電

花蓮87歲江阿嬤因骨質疏鬆等問題，長期在花蓮慈濟醫院就診，有感於醫師看診細心，決定將自己存下的老人年金，捐贈一輛居家訪視車給醫院，用於社區緩和醫療，照護末期病患。

「這是我的心願，我要自己完成。」江阿嬤說，兒女跟孫女都很支持她的決定，幫助醫療團隊去救人，就是她的夢想，所以把這些年來存下的老人年金捐出來，買一輛車，讓緩和醫療科的護理團隊，可以到個案家中做居家照護。

花蓮慈濟醫院緩和醫療科主任謝至鎠醫師表示，跟江阿嬤之間的因緣，除了有門診診療之外，還有阿嬤的外孫女黃佳慧，因為佳慧從事長期照護工作，跟花蓮慈濟醫院平常就有互動，常常出車出力，借用復康巴士來幫助末期病人圓夢，雙方因對生命的熱愛與尊重，結下好因緣。

花蓮慈濟醫院病房護理長江青純表示，慈濟社區緩和醫療服務北起秀林鄉富世村，南至壽豐鄉溪口及水璉村，6名護理人員每週提供120至150名末期病患1至2次的居家醫療服務，原有5輛訪視車，加入江阿嬤捐贈的新車，可以同步進行不同的訪視路線，讓更多末期病患，適時在家接受完善的緩和醫療照顧。

捐贈儀式今天上午由花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、緩和醫療科主任謝至鎠與護理部副主任王淑貞代表接受。謝至鎠醫師還特別開著江阿嬤捐贈的車，載著阿嬤與家人繞了一圈，讓江阿嬤了解這輛車是如何載著醫護團隊，深入部落社區幫助病人。

阿嬤 花蓮 慈濟

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