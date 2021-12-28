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曹佑寧搭正裝、油頭現身CHARLES & KEITH高雄店 網「這就是是戀愛的感覺嗎？」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
曹佑寧受到時尚品牌CHARLES & KEITH邀請，現身力挺全新高雄義享時尚廣場概念店進駐。圖／CHARLES & KEITH提供
曹佑寧受到時尚品牌CHARLES & KEITH邀請，現身力挺全新高雄義享時尚廣場概念店進駐。圖／CHARLES & KEITH提供

從棒球員變成演員的曹佑寧演藝之路可說越來越順遂，近期還受到時尚品牌CHARLES & KEITH邀請，前往高雄大店。而且他有別過去風格，曹佑寧難得以俐落油頭加上正裝，搭配品牌小包造型現身，讓粉絲都很驚艷，直呼「又帥出新高度啦！」

曾在真人實境秀節目《全明星運動會》第二季表現亮眼，甚至破紀錄獲得3座MVP獎座的肯定，讓曹佑寧的星途大開。近期正忙於和邵雨薇共同拍攝新戲《火星上的維納斯》，由於劇情結合科幻、愛情和喜劇元素，讓這部戲還沒上檔就受到粉絲的期待。由於人氣直升，曹佑寧還受到以女性配件為主的時尚品牌CHARLES & KEITH邀請，現身力挺全新高雄義享時尚廣場概念店進駐。曹佑寧也難得以非休閒裝出席，而是梳起油頭加上西裝外套，詮釋起品牌的小包。帥照中他深情望著鏡頭的表情，還讓粉絲忍不住說「這樣看我會害羞」、「我想這就是戀愛的感覺吧！」

CHARLES & KEITH高雄義享時尚廣場概念店不僅是品牌在台第七家門市，更是全台最大、南台灣首間據點。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH高雄義享時尚廣場概念店不僅是品牌在台第七家門市，更是全台最大、南台灣首間據點。圖／CHARLES & KEITH提供

曹佑寧不只是逛店，他還以大家男友的身份，提出搭配建議「我個人很喜歡帶有反差感的穿搭，譬如酷帥的靴子搭上泰迪熊般毛茸茸包款的反差萌。或是看似低調的穿搭中帶點精緻設計感的小心機，都會讓我在心底偷偷加分」。嶄新的CHARLES & KEITH高雄義享時尚廣場概念店不僅是品牌在台第七家門市，更是全台最大、南台灣首間據點。佔地近百坪，而且還運用了新店鋪設計理念，別出心裁地將鬱蔥綠意帶入室內中。特別選擇充滿亞熱帶風情的自然植栽，並結合品牌一貫的極簡美學，揉入高雄城市獨有的愜意步調，展現精品級購物體驗。

曹佑寧背CHARLES & KEITH造型扣肩背包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
曹佑寧背CHARLES & KEITH造型扣肩背包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

曹佑寧背CHARLES & KEITH長型信封斜背包1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
曹佑寧背CHARLES & KEITH長型信封斜背包1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

曹佑寧背CHARLES & KEITH造型扣肩背包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
曹佑寧背CHARLES & KEITH造型扣肩背包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

曹佑寧背CHARLES & KEITH長型信封斜背包1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
曹佑寧背CHARLES & KEITH長型信封斜背包1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

曹佑寧背CHARLES & KEITH長型信封斜背包1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
曹佑寧背CHARLES & KEITH長型信封斜背包1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH方頭綁帶軍靴2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH方頭綁帶軍靴2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH方頭厚底樂福鞋1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH方頭厚底樂福鞋1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH素面錐形跟短靴2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH素面錐形跟短靴2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Gabine菱格馬鞍包2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Gabine菱格馬鞍包2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH法式方扣穆勒鞋1,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH法式方扣穆勒鞋1,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

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