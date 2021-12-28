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1人1000元接龍救乳癌末期女 122人響應

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市圓融行善團以接龍方式，募得12萬2000元，捐給謝姓女子的家人。圖／新北市社會局提供
新北市圓融行善團以接龍方式，募得12萬2000元，捐給謝姓女子的家人。圖／新北市社會局提供

一名謝姓女子罹患乳癌末期，先生又因憂鬱症無法照顧她，看護費一天高達2500元，謝姓女子根本負荷不來。新北市圓融行善團獲悉後，在Line群組發起救助，以1人1000元接龍，短短1個半小時就有122位群友響應，行善團召集人許誥和監察人吳叁寶將募得的現金12萬2000元送到醫院，讓謝姓女子家人十分感動。

謝姓女子因智力問題，未能完成國民教育，只能從事一般清潔工作，但罹癌後已有許久無法工作，沒了收入，先生又因年紀大及精神狀況不佳，謝婦乳癌已出現移轉，醫療照護諸多問題，因此圓融行善團才會伸出援手。

許誥表示，行善團現有257位群友，有企業老闆，也有家庭主婦和學生，大家基於助人為善的理念而結合，為求永續服務，每人每案以1千元為限，希望能細水長流。服務的對象包括新北市、台北市、桃園市民。

許誥表示，行善團的案件來源多半由社福中心和里辦公處媒合提供，也有群友發現周遭朋友陷困而提報，他們都會和群友或會同社工實地訪查，了解案家的實情和經濟狀況後，再決定急難救助金額。不過團友相當熱情，像謝婦一案本只預計募款10萬元，但達標後群友仍持續接龍。

吳叁寶表示，行善團是「救急不救貧」，政府有各項福利身分的認定，也有各種社會福利的申請，因此行善團是針對一些突遭變故。例如民眾家中如有成員罹患重病或死亡，導致家中頓失依靠，行善團就會募款，給予即時性的急難救助。

募款

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