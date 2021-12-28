合歡山提前將瑞雪 2千多登山隊取消入山

受大陸冷氣團影響，合歡山較去年提前下雪，雖然遊客開心追雪，卻增加山友攻頂難度，太魯閣國家公園管理處統計，原本有5千多隊申請入園，目前已有2千多隊取消入山。有山友推測，部分新手原本要上山迎曙光，但高山降雪攀登困難，只好打退堂鼓取消。

太管處公告，12月31日至明年2月28日為合歡山雪季，申請登山者均須提出安全計畫書及簽切結書，有山友規畫趕在雪季前申請入園，截至12月底總申請隊數5114隊、人數16734人，卻疑似遇上提前降雪，取消隊數2147隊、6877人，佔比約4成。

張姓資深山友表示，開放山林後有很多登山新手想挑戰攻頂，推測大家原計劃入山迎新年曙光，卻因山上提前下雪，除了增加攀登難度外，還須攜帶雪地重裝備等，體力恐怕無法負荷，有安全疑慮，只能忍痛取消。

太管處指出，不論有無下雪，只要山友進入太魯閣生態保護區，都要依規定申請入園，還要附加一份詳細「登山安全計畫書」、「雪季登山安全切結書」，並會與警方合作，抽檢攀登雪地使用的重型裝備。

新城警分局表示，雪季有2個月，上山遊客須加裝雪鏈，依據車內勿載過重、行前先保養車輛、盡量選擇4驅車上山等原則，以免車輛拋錨影響安全及交通。