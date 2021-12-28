跨年遇塞車..警扮夫妻演出「痛的領悟」 籲出門搭捷運

今年跨年晚會高雄市採雙舞台設計，主會場的蓬萊舞台與高流舞台都在鹽埕區，由於附近停車位少、鹽埕警分局擔心民眾塞在車陣措施精彩，五福四路派出所員警化身塞在車陣中的年輕夫妻，親自上陣演出塞車「痛的領悟」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出門。

跨年晚會的高流舞台設在流行音樂中心旁，蓬萊舞台則鄰近駁二藝術特區；舞台位置本來就是高雄市熱門景點，附近停車位少，警方預估跨年當晚將湧入大量人潮，當天將實施三階段車輛管制，控制進出車流。

塞在車陣痛苦民眾都有碰過，五福四路派出所宣導跨年交通疏導策略，員警林意璇、劉宇文自告奮勇，上陣扮演開心出遊卻塞在車陣中的年輕夫妻檔，影片從開心出門最後塞到天荒地老，演出塞車痛苦，藉此鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出門，參加跨年盡量「別開車」。

鹽埕分局表示，到高流舞台遊客可搭乘輕軌於真愛碼頭C11站下車，蓬萊舞台則可搭乘輕軌至大義路C12站下車，另外，搭乘捷運遊客，從鹽埕埔站1號出口，步行至駁二特區不用10分鐘就能抵達，搭乘輕軌、捷運，可免去塞車還有找車位的痛苦。