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跨年遇塞車..警扮夫妻演出「痛的領悟」 籲出門搭捷運

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
五福四路派出所宣導跨年交通疏導策略，員警林意璇、劉宇文扮演年輕夫妻，演出塞車「痛的領悟」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出門。圖／讀者提供
五福四路派出所宣導跨年交通疏導策略，員警林意璇、劉宇文扮演年輕夫妻，演出塞車「痛的領悟」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出門。圖／讀者提供

今年跨年晚會高雄市採雙舞台設計，主會場的蓬萊舞台與高流舞台都在鹽埕區，由於附近停車位少、鹽埕警分局擔心民眾塞在車陣措施精彩，五福四路派出所員警化身塞在車陣中的年輕夫妻，親自上陣演出塞車「痛的領悟」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出門。

跨年晚會的高流舞台設在流行音樂中心旁，蓬萊舞台則鄰近駁二藝術特區；舞台位置本來就是高雄市熱門景點，附近停車位少，警方預估跨年當晚將湧入大量人潮，當天將實施三階段車輛管制，控制進出車流。

塞在車陣痛苦民眾都有碰過，五福四路派出所宣導跨年交通疏導策略，員警林意璇、劉宇文自告奮勇，上陣扮演開心出遊卻塞在車陣中的年輕夫妻檔，影片從開心出門最後塞到天荒地老，演出塞車痛苦，藉此鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出門，參加跨年盡量「別開車」。

鹽埕分局表示，到高流舞台遊客可搭乘輕軌於真愛碼頭C11站下車，蓬萊舞台則可搭乘輕軌至大義路C12站下車，另外，搭乘捷運遊客，從鹽埕埔站1號出口，步行至駁二特區不用10分鐘就能抵達，搭乘輕軌、捷運，可免去塞車還有找車位的痛苦。

高雄市警局說，蓬萊、高流雙舞台跨年晚會，周邊道路從31日中午12時起至隔日凌晨2時，將實施3階段交通管制。範圍包括鼓山一路、北端街以東；七賢路、光復街、北斗街以南；河東路、市中一路、成功一路、永平路以西；青年路、臨海新路以北區域，請民眾配合員警交管通行。

鹽埕區跨年晚會交管路線圖。圖/警方提供
鹽埕區跨年晚會交管路線圖。圖/警方提供
五福四路派出所宣導跨年交通疏導策略，員警林意璇、劉宇文扮演年輕夫妻，演出塞車「痛的領悟」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出門。圖／讀者提供
五福四路派出所宣導跨年交通疏導策略，員警林意璇、劉宇文扮演年輕夫妻，演出塞車「痛的領悟」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出門。圖／讀者提供

跨年晚會 塞車 輕軌

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