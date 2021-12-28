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「林下經濟」品項新增山茶花 私有保安林也可經營

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會林務局今天宣布「林下經濟」品項新增台灣山茶。圖／林務局提供
農委會林務局今天宣布「林下經濟」品項新增台灣山茶。圖／林務局提供

農委會林務局今天宣布「林下經濟」品項新增台灣山茶，但考量生態及產量，經營區域以中、南部及東部為限，另外也開放保安林適用林下經濟經營，在顧及保安林功能前提下，容許私有地主或國有林承租人兼營，強化林地林用誘因。

林務局2019年推動林地經營變革，容許林下適度養蜂、段木香菇、栽培金線連等「林下經濟」品項，創造山村社區及原住民部落周邊綠色產業，統計整體經濟效益已達2000萬元以上。

林務局長林華慶表示，發展林下森林副產物的複合經營模式，內涵在於分享森林生態系的多元服務價值，以營造及維護森林、永續經營及里山精神為核心指標。

此次開放作為「林下經濟」的台灣山茶，是國內唯一可作為飲用的原生茶種，林下經濟規範，經營茶樹須維持自然生長，不可截幹矮化、嫁接及淨土等慣行農法經營，一年可機械除草二次至三次，不需額外施肥。此外，每案的經營培育面積暫以2公頃為限，在上層造林木的行列間，以順坡及單一條列式栽植，株行距為1.5公尺乘1.5公尺。

目前國內林地經編入為保安林者，其中屬於林農承租面積近2萬2000公頃，由於法規限制無法經營林下經濟，林務局歷經1年多跨部會協調後，內政部、農委會已鬆綁修正法規，自即日起，保安林範圍的國土保安用地所有權人或合法使用權人，可就近向鄉公所、實驗林管理處或林務局各林管處申請經營。

農委會 原住民

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