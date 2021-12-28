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PM2.5濃度連兩年達標 環保署仍不鬆口是否加嚴

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今年PM10及PM2.5濃度微幅上升。記者吳姿賢／攝影
今年PM10及PM2.5濃度微幅上升。記者吳姿賢／攝影

我國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度每立方公尺15微克的目標，去年從109年被延後到112年，根據最新空品監測統計，今年1月至11月PM2.5濃度為14.2微克，預計可達成原訂15微克目標，但112年目標卻仍維持15微克，顯得相對落後，外界敦促下修加嚴，環保署未鬆口，僅強調會滾動檢討。

環保署104年訂定清淨空氣行動計畫，設定109年PM2.5年平均值要達成15微克目標，未料行政院去年核定新一期空氣汙染防制方案時，PM2.5目標變為112年才要達成15微克，等於整整延宕三年，而環保署理由是「境外傳輸減量難以預期」。

環保署今天公布110年空品監測結果統計，臭氧年平均濃度、超標小時數及站日數均下降，臭氧8小時紅害日數比去年減少六成；空氣品質指標（AQI）大於100達到橘色警戒以上的天數，也連續五年減少。

部分粒狀汙染物濃度上升，懸浮微粒（PM10）從去年30.2微克增為31.2微克，PM2.5也從14.1微克增為14.2微克。環保署監資處長張順欽解釋，今年紅害時間主要為一到三月，當時風速較弱，且因為遇到乾旱，降雨減少，因此汙染物容易累積，不利於洗除及擴散。

不過，雖然今年PM2.5濃度微幅上升，但已連兩年維持14微克左右，連兩年提前達成15微克目標，111年及112年PM2.5目標卻仍未加嚴，長期遭外界批評過於寬鬆。

環保署空保處副處長王嶽斌表示，PM2.5去年就提前達標，除了因為疫情影響以外，固定汙染源、移動汙染源等本土汙染都削減，將持續執行空汙防制方案，近日也已經核定22個縣市的空汙防制計畫，會持續朝此目標達成，至於未來第二期方案，會參考各界意見加入臭氧目標，PM2.5也會持續滾動檢討。

外接質疑空汙減量工作設定太保守，王嶽斌說，目前一月到三月、台中以南空品情形較不理想，因此未來空汙防制方案重點之一是「精準的時空治理」，針對時間跟空間特徵，各地方會採行因地制宜的措施，而長期減量方針，也會對固定汙染源管制標準再做檢討。

PM2.5 環保署 紅害

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