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黃國昌爆「最美區間車」上路7個月故障684次 台鐵澄清

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
前時代力量立委黃國昌在臉書爆料，台鐵EMU900型區間車上路7個月故障684次。圖／取自黃國昌臉書
前時代力量立委黃國昌在臉書爆料，台鐵EMU900型區間車上路7個月故障684次。圖／取自黃國昌臉書

有「最美區間車」美譽的台鐵EMU900型電聯車，今年4月正式上路營運。不過前時代力量立委黃國昌今在臉書爆料，日前車廂如瀑布般漏水只是冰山一角，實際上上路7個月故障了684次。對此，台鐵作出澄清，並非故障次數。

黃國昌說，從2018年10月普悠瑪事故，到今年4月太魯閣事故，顯示出政府高喊的台鐵改革，其實相當失敗。 納稅人耗費了鉅額預算汰舊換新，就是希望給乘客安全回家的路。然而，買來的新車卻不斷故障、危及安全，讓人無法忍受。

黃國昌說，今年4月，台鐵新型EMU900型電聯車正式營運，這批2018年決標的520輛新車，總共耗費253億；以十輛車為一個編組，每列編組要價4.8億，價格不菲。

但黃國昌說，這批新車上路後，11月8日發生車廂「瀑布大漏水」荒謬景象，大家不知道的是，這只是冰山一角。

黃國昌說，近日接獲檢舉，EMU900自正式營運以來，光是EMU901-EMU905五個列車編組，從5月至11月，短短7個月竟出現高達684次故障，平均每月故障將近100次。在這684次故障中，可能影響行車安全的故障，多達177次，比例高達25.8%。

黃國昌說，將可能影響行車安全之故障，再細分為「嚴重故障」與「中度故障」，嚴重故障的比例超過27%，相當駭人。其中，更不乏空壓機故障、主風泵故障、韌機嚴重故障無法緊韌等嚴重情形，與普悠瑪事故時，列車所出現的故障如出一轍。不禁令人擔憂，我們還能承受再一次的悲劇嗎？

黃國昌質疑，花了253億買新車，結果買到這種爛車，想問台鐵當初是如何採購、如何驗收的？難道打算一直隱瞞到出事為止嗎？

黃國昌說，今天上午監察院巡查行政院，請監委們不要只是走秀過場，要釐清新採購的昂貴列車為何如此離譜，監察院應該徹查其中是否存在人謀不臧，並要求台鐵老實交出這幾個月高達700張的故障紀錄，要求行政院、交通部就這253億的採購，給全體國人一個交代。

對此，台鐵表示，有關稱「故障684次」是試車期間台鐵試車人員及第三方專業認證及驗證單位(IV&V)所列車輛製造瑕疵，均已嚴格要求改正，並非故障，特予澄清。

台鐵說，自EMU900新車交車以來，與IV&V單位共同嚴格把關，在交車測試期間找出車輛製造上之缺失或瑕疵，再據以要求車商改善，因此所列缺失將鉅細靡遺涵蓋各個層面，若有發現影響行車安全之缺失，則將依約要求暫停試車，直至改善完畢為止

台鐵說，在試車小組及第三方認證及檢查證單位嚴格要求 下，EMU900車隊已於今年3月30日取得IV&V公司核發的安全營運證明，陸續投入營運車輛並由車商負責保固責任中，後續營運中若有任何需改善之處，台鐵將持續依約嚴格要求車商完成改善。

台鐵 黃國昌

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