北觀處打造皇冠海岸觀光圈 17家業者將由專家協助改造

由北觀處委託國立高雄餐旅大學執行「皇冠海岸觀光圈」產業風格型塑店家遴選案，今天公布結果，從新北市、基隆市45家地方產業業者中選出17家，明年將優先型塑改造，吸引遊客造訪，促進地方經濟。

北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳美秀說，產業風格型塑店家遴選，受到在地食、宿、遊、購、行類別的觀光夥伴熱烈支持，1個月內收到45間商家的報名資料，反應超出預期，因優質店家太多難以割捨，原本15個名額，最後再增額選出2家，共17家業者入選，希望透過整體風格型塑營造，整合在地觀光資源與旅遊魅力，提升地方觀光量能，促進地方經濟。

「這簡直就是在寶箱中再尋寶，要做出任何決定都不是簡單的事。」一位評審說。未來將由高餐團隊安排專業導師至17家業者，協助業者改善自身營運狀況並提供經營方向的建議，同時也將業者遇到的共通經營情況反饋至北觀處，讓觀光圈形成產業與官方、產業及產業間良性的互動平台。

北觀處說，未入選店家也不用失望，皇冠海岸觀光圈將針對各業者報名時的通病，於明年邀請各產業面的大師進行「大師開講」講座以及辦理多場媒體踩線活動，提升整體觀光服務品質。

遊客可在不同季節探訪北海岸及基隆，白天欣賞國際級地質景觀、體驗在地自然風光、藝術創作、逛市場老街品嘗美食甜點、採買特色伴手禮、享受多泉質溫泉好湯等。即日起至明年2月28日，每晚5點至10點有北海岸13處遊憩據點光環境燈區，夜間在星光及繽紛的光環境妝點下，感受夜間的美麗。