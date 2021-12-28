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健保署推「糖尿病＋腎病」一站式照護 22.8萬人受惠

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
明年元旦起健保署推出「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，給予醫療院所雙倍管理照護費，預期22.8萬名共病病人受惠。圖／本報資料照片
明年元旦起健保署推出「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，給予醫療院所雙倍管理照護費，預期22.8萬名共病病人受惠。圖／本報資料照片

台灣去年有242萬人因糖尿病就醫，病情若沒控制好，會衍生慢性腎臟病，國衛院2019年腎病年報指出，半數洗腎患者合併有糖尿病。健保署過去20年陸續分別推出糖尿病、慢性腎病論品質計酬的方案，兩病都有的人得參加兩個方案、接受重複檢查，明年元旦起健保署推出「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，給予醫療院所雙倍管理照護費，預期22.8萬名共病病人受惠，增加健保支出1.17億點。

健保署醫務管理組科長陳依婕表示，民國90年開辦糖尿病論質計酬，已有1300家院所承辦，民國100年開辦初期慢性腎病論品質計酬，也有1100家院所承辦。上述兩方案都會繼續，明年起再增加一個整合兩者的新方案，收案對象是同時具有糖尿病和初期慢性腎病的病人，估計人數有22.8萬人，至少有840家院所可兼顧兩種疾病，可強化疾病追蹤照護，避免病人病情惡化。

陳依婕表示，以往分成兩個方案，共病病人可能得需要跑兩個院所、接受一些重複的檢查追蹤，才能夠加入方案，明年起病人就醫更方便。對於醫療院所來說，也有更高的獎勵誘因，管理照護費由原單一方案的200點調升為400點，品質獎勵金由原單一方案之400點至1000點不等，調升為1000點。

健保署署長李伯璋表示，病人血糖控制不佳可能導致腎臟功能衰退，嚴重者甚至會因腎臟功能喪失而須長期洗腎。透過本方案推動，鼓勵院所組成跨疾病之整合性照護團隊，更有效地應用資源與人力，透過衛教及追蹤提高病人參與疾病管理的意願，病人可以於同次就醫獲得糖尿病及初期慢性腎臟病的檢查、衛教等醫療服務。

糖尿病 健保 腎臟病

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