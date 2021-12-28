GSK氣喘藥國外廠驗出不純物 國內急回收62萬顆

藥商GSK生產的氣喘、支氣管用藥「泛得林錠2毫克」因國外廠驗出有亞硝胺類的不純物，因此啟動預防性回收，預估將回收62萬顆。食藥署藥品組科長洪國登表示，由於國內的產品尚未檢驗出不合格，目前僅針對大盤商進行回收，並於一個月內回收完畢。

荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司進口的「泛得林錠2毫克」，主成分為Salbutamol sulfate，主要用於支氣管氣喘、慢性支氣管炎、氣腫。

洪國登表示，國外原廠針對四毫克的藥品驗出不純物亞硝胺類，為主成分的衍生物，是在製造過程中經化學反應產生，對人體是否有危害目前仍未知。

雖然我國進口的產品為二毫克，且目前尚未驗有不合格，但廠商仍先啟動預防性回收，並做後續的檢驗；共回收四批（批號：B00021C、B75420KA、B75420K、B61820H），數量約62萬顆。

洪國登說，這款藥品健保年申報用量約40萬顆，市占率約三成。不過因為這次國內還沒有驗出不合格的產品，因此回收層級只先到批發商和運銷商，尚未擴及到醫療院所、藥局端；若最後確認二毫克產品也有不純物，則會全面回收。